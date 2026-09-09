Selon Bloomberg News, Dow envisagerait de se retirer d'un partenariat de 20 milliards de dollars avec Aramco

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Dow DOW.N envisage de se retirer de son partenariat de 20 milliards de dollars dans le secteur chimique avec Saudi Aramco 2222.SE , alors que l'entrepriseaméricaine procède à un remaniement de son portefeuille dans un contexte de ralentissement prolongé du secteur, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Mercredi, après la publication de cette information, l'action Dow a progressé de près de 3 % en pré-ouverture , le rapport de mercredi ayant indiqué que Saudi Aramco pourrait profiter de cette occasion pour racheter la participation de Dow et augmenter sa participation dans la coentreprise Sadara Chemical Co.

D'autres investisseurs stratégiques ou financiers pourraient également se porter acquéreurs de la participation de Dow, précise l'article, tout en ajoutant qu'aucune décision définitive n'a encore été prise.

Dow et Aramco n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La réévaluation annoncée de sa participation dans Sadara intervient à un moment où la stagnation de la demande, la hausse des coûts de production en Europe, l’évolution des exigences réglementaires et l’excédent d’offre mondial persistant pèsent sur l’industrie chimique.

La guerre opposant les États-Unis et Israël à l'Iran a exercé une pression supplémentaire sur les fabricants de produits chimiques en perturbant les flux pétroliers et pétrochimiques.

Plus tôt cette année, Sadara Chemical avait temporairement interrompu sa production, invoquant des perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à la guerre.

En avril, Dow a annoncé qu’elle cesserait de comptabiliser les pertes liées à la coentreprise saoudienne, les passifs ayant atteint le niveau des obligations existantes en vertu des règles comptables.

Le retrait du géant américain de la chimie de Sadara pourrait marquer un changement majeur dans les priorités régionales de l’entreprise.

Sadara exploite un complexe dans la ville saoudienne de Jubail, doté d’une capacité de production annuelle deplus de 3 millions de tonnes de produits chimiques et de plastiques.

Dow , qui a entamé en 2024 un examen stratégique de certains de ses actifs européens, réévalue également sa participation dans les actifs non stratégiques de son portefeuille mondial. L'entreprise avait supprimé 13 % de ses effectifs totaux en janvier dans le cadre d'une restructuration de grande envergure visant àrenforcer sa rentabilité .