Selon Baker Hughes, les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la première fois en six semaines

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel en activité, la première réduction en six semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a baissé de deux à 547 dans la semaine du 10 octobre. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW

BHGUSGASDRLW

Baker Hughes a déclaré que le nombre d'appareils de forage pétrolier a diminué de quatre pour atteindre 418 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a augmenté de deux pour atteindre 120, son niveau le plus élevé depuis le mois d'août.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et sur le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Les sociétés indépendantes d'exploration et de production (E&P) suivies par la société de services financiers américaine TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient de réduire leurs dépenses d'investissement d'environ 4 % en 2025 par rapport aux niveaux observés en 2024.

En comparaison, les dépenses sont restées à peu près stables en 2024, ont augmenté de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021.

Même si les analystes prévoient que les prix du brut au comptant aux États-Unis diminueront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour (bpd) en 2024 à environ 13,5 millions de bpd en 2025.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA prévoit une augmentation de 56 % des prix du gaz au comptant en 2025, ce qui inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute de 14 % des prix en 2024 ait poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande de carburant en 2020. NGAS/POLL

L'EIA prévoit que la production de gaz atteindra 107,1 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025, contre 103,2 bcfd en 2024 et un record de 103,6 bcfd en 2023.