Selon Baker Hughes, les entreprises énergétiques américaines ont réduit le nombre de plateformes de forage pour la première fois en huit semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino et Anjana Anil

Les entreprises énergétiques américaines ont réduit le nombre de plateformes en activité pour la première fois en huit semaines, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans un rapport très suivi.

Le nombre total de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, a baissé de 1 pour s'établir à 562 au cours de la semaine se terminant le 12 juin.

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Baker Hughes a indiqué que, malgré la baisse de cette semaine, le nombre total de plateformes reste supérieur de 7 unités, soit 1,3 % de plus, par rapport à la même période l'année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre de plateformes pétrolières a augmenté de 2 pour atteindre 433 cette semaine, le total le plus élevé depuis juin 2025, tandis que celui des plateformes gazières a baissé de 3 pour s'établir à 121, le plus bas niveau depuis octobre 2025. Le nombre d'installations de forage pétrolières et gazières a baissé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, la baisse des prix du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation des rendements pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production. Mais avec la hausse attendue des prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) en 2026, en raison des perturbations de l'approvisionnement liées à la guerre en Iran, après les baisses enregistrées en 2023, 2024 et 2025, l' Energy Information Administration (EIA) prévoit que la production de brut passera de 13,6 millions de barils par jour en 2025, un niveau record, à 13,7 millions de barils par jour en 2026. Du côté du gaz, l'EIA prévoit que la production passera de 107,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025, un niveau record, à 111,0 milliards de pieds cubes par jour en 2026, à mesure que la demande pour ce combustible augmente afin de produire de l'électricité pour les centres de données très gourmands en énergie et pour l'exportation sous forme de gaz naturel liquéfié (LNG).