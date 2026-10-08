Securitize lance des actions basées sur la blockchain

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par Hannah Lang

La société spécialisée dans les actifs numériques Securitize SECZ.N lance un service de transactions d’actions tokenisées basé sur la blockchain pour de grandes sociétés cotées telles qu’Apple, Nvidia et Microsoft, les tokens étant adossés à des actions sous-jacentes, a annoncé jeudi la société.

* Securitize lancera dans un premier temps ses actions tokenisées sur la blockchain Solana.

* La société a indiqué qu’elle s’attendait à ce que ses actions tokenisées soient également négociées sur la future plateforme de transactions ouverte 24 heures sur 24 de la NYSE, ainsi que sur une plateforme prévue, développée par la crypto-bourse OKX et Intercontinental Exchange.

* Les actions Securitize préservent les droits des investisseurs et les avantages économiques liés à la détention d’actions d’une société, a précisé Securitize.

* Ces produits boursiers seront accessibles aux investisseurs éligibles aux États-Unis, dans l’Union européenne et dans d’autres juridictions autorisées.

* Les « Securitize Stocks » seront dans un premier temps négociables pendant les heures de transactions prolongées, l’objectif étant de proposer une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l’avenir.

* Le secteur des cryptomonnaies estime que la tokenisation des titres pourrait révolutionner les marchés en permettant la transaction des actions 24 h/24 et 7 j/7 ainsi qu’un règlement instantané, ce qui renforcerait la liquidité et réduirait les coûts de transaction.

* Bien que de nombreux produits boursiers tokenisés à l’étranger soient commercialisés comme des actions, ils offrent rarement les mêmes droits, obligations d’information et protections que les actions traditionnelles.