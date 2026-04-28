Seagate prévoit un trimestre prometteur, l'essor de l'IA stimulant fortement la demande en matière de stockage de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'évolution du cours de l'action et ajout de l'évolution des titres comparables au paragraphe 2)

Seagate Technology STX.O a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes de Wall Street, misant sur une forte demande pour son matériel de stockage de données alors que les entreprises accélèrent l'adoption de l'intelligence artificielle.

L'action de la société a bondi d'environ 16% en séance prolongée, entraînant une hausse des titres de ses concurrents. Western Digital WDC.O a bondi de 11% et SanDisk SNDK.O a progressé de 4%. Le fabricant de puces mémoire Micron Technology

MU.O a gagné environ 3,5%.

Les entreprises qui se précipitent pour intégrer l'IA afin d'accélérer leurs processus et de réduire leurs coûts ont également investi dans le stockage pour gérer les énormes volumes de données nécessaires à la création et à l'exécution des derniers modèles.

La flambée des prix des puces mémoire a également stimulé l'enthousiasme des investisseurs sur le marché du stockage, l'action Seagate ayant doublé de valeur depuis le début de l'année après avoir plus que triplé en 2025.

Seagate prévoit un chiffre d'affaires de 3,45 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, à 100 millions de dollars près, contre des estimations de 3,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a prévu un bénéfice par action ajusté trimestriel de 5 dollars, à 20 cents près, alors que les analystes s'attendaient à 3,97 dollars.

Seagate a annoncé un chiffre d'affaires de 3,11 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 2,96 milliards de dollars.

Elle a annoncé un bénéfice par action de 3,27 dollars, contre 1,57 dollar par action un an plus tôt.