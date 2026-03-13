Communiqué de presse

13 mars 2026 - N° 5

SCOR SE annonce la mise à disposition de son

document d’enregistrement universel 2025

Le document d’enregistrement universel 2025 de SCOR SE (la « Société » ou « SCOR »), établi au format ESEF ( European Single Electronic Format ), a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 mars 2026 sous le numéro 26-0090.

Ce document est disponible sur le site Internet de la Société à l’adresse www.scor.com et sur le site Internet de l’AMF www.amf-france.org .

Des exemplaires du document d’enregistrement universel 2025 sont également disponibles au siège social de la Société :

SCOR SE

5, avenue Kléber

75795 Paris Cedex 16

France

Les informations suivantes sont intégrées dans le document d’enregistrement universel 2025 :

le rapport financier annuel ;

le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

les informations en matière de durabilité ainsi que le rapport de certification de ces informations ;

les rapports des commissaires aux comptes, sur les comptes annuels et consolidés, ainsi que les informations relatives à leurs honoraires ; et

le descriptif du programme de rachat d’actions.





*

* *

SCOR, un réassureur mondial de premier plan







Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.



Le Groupe a enregistré 18,7 milliards d’euros de primes en 2025. Représenté à travers plus de 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 150 pays.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com Relations Presse

Alexandre Garcia

media@scor.com











Relations Investisseurs

Thomas Fossard

InvestorRelations@scor.com











Retrouvez-nous sur LinkedIn







L’ensemble des contenus publiés par le groupe SCOR à partir du 1er janvier 2024 sont certifiés avec Wiztrust. Vous pouvez en vérifier l’authenticité sur le site wiztrust.com .

Généralités

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux des tableaux et du texte. Les pourcentages et les variations en pourcentage sont calculés sur des chiffres complets (y compris les décimales) ; par conséquent, ce communiqué de presse peut contenir des différences non significatives dans les sommes et les pourcentages en raison des arrondis. Sauf indication contraire, les sources pour le classement des entreprises et les positions sur le marché sont internes.

Ce communiqué de presse ne constitue pas, dans quelque pays que ce soit, une offre de vente ou d’échange, ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de titres SCOR, et ne doit pas être interprété comme tel.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles sur la situation financière, les résultats, les activités, la stratégie, les plans et les objectifs de SCOR, notamment en ce qui concerne les projets actuels ou futurs de SCOR.

Ces déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation du futur ou du mode conditionnel, ainsi que par des termes tels que « estimer », « croire », « anticiper », « viser », « s’attendre à », « avoir pour objectif de », « avoir l’intention de », « prévoir de », « projeter », « aboutir à », « devoir », « pouvoir » et d’autres expressions similaires.

Il convient de noter que la réalisation de ces objectifs et de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles dépend des circonstances et des faits qui se produiront ou non à l’avenir. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles. Ces déclarations, hypothèses, et informations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performance future. Les déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles (y compris sur des objectifs) peuvent être affectées par des risques connus ou inconnus, des incertitudes identifiées ou non, et d’autres facteurs susceptibles d’impacter de façon significative les résultats, les performances et les réalisations futurs, envisagés ou attendus par SCOR.

En particulier, il convient de noter que l’impact total des risques macroéconomiques, financiers, géopolitiques, climatiques et réglementaires sur les activités et résultats de SCOR ne peut être évalué avec précision. Par conséquent, l’ensemble des évaluations, des hypothèses et, plus généralement, des chiffres présentés dans ce communiqué de presse sont nécessairement des estimations basées sur des analyses évolutives, et comprennent un large éventail d’hypothèses théoriques, qui sont très évolutives.

Les informations relatives aux risques et incertitudes pouvant affecter l’activité de SCOR sont présentées dans le Document d’Enregistrement Universel 2025 déposé le 13 mars 2026 sous le numéro D. 26-0090 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur le site internet de SCOR (www.scor.com ) et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org ).

En outre, ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles ne sont pas des "prévisions de bénéfice" au sens de l’article 1 du règlement délégué de la Commission (UE) 2019/980. SCOR n’a pas l’intention ni l’obligation de, et ne s’engage en aucun cas à, compléter, mettre à jour, actualiser, revoir ou changer ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles, que ce soit au résultat d’informations nouvelles, d’évènements futurs, ou pour quelque autre raison que ce soit.

Informations financières

Les informations financières du Groupe contenues dans ce communiqué de presse sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l’Union Européenne. Sauf indication contraire, les éléments du bilan, du compte de résultat et les ratios de l’exercice précédent n’ont pas été reclassés.

Le calcul des ratios financiers (tels que le taux de rendement sur actifs investis, le taux de rendement courant, le rendement des capitaux propres et le ratio combiné) est détaillé dans les annexes de la présentation des résultats financiers du quatrième trimestre 2025 qui est disponible sur le site internet de SCOR ( www.scor.com ) (voir pages 26-61).

Les résultats financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2025 inclus dans ce communiqué de presse ont été audités par les commissaires aux comptes de SCOR. Sauf indication contraire, tous les chiffres sont présentés en euros. Tout chiffre ou toute donnée financière pour une période postérieure au 31 décembre 2025 ne doit pas être considéré comme une prévision des résultats financiers attendus pour ces périodes. Le ratio de solvabilité estimé n’est pas audité par les commissaires aux comptes de SCOR. Les résultats finaux de solvabilité du Groupe seront déposés auprès des autorités de contrôle en avril 2026, et peuvent différer des estimations présentées dans ce communiqué de presse.

Pièce jointe