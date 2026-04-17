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SCBSM acquiert immeuble « Saint Frères » rue du Louvre et rue Saint-Honoré à Paris
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 20:12

* SCBSM a acquis immeuble « Saint Frères » aux adresses 34-36 rue du Louvre, 112 rue Saint-Honoré à Paris 1er. * Transaction porte sur ensemble d’environ 8 200 m², dont 6 600 m² en superstructure. * Opération accroît de plus de 20% valeur du patrimoine, désormais composé de plus de 550 M€ d’actifs « prime ». * Financement inclut emprunt bancaire de 78,5 M€ sur 7 ans auprès de BECM et BNP Paribas. * Ratio LTV estimé reste inférieur à 50% ; loyers annuels en année pleine désormais estimés à plus de 25 M€. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. SCBSM SA - Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/BBD9FD062B09EC6AD2CA50C4F3ACBD5561432BE5

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