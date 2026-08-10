Saudi Aramco reporte la remise en service de la raffinerie de pétrole de Jazan au 30 août, selon une note d'IIR

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Saudi Aramco a reporté d'environ deux semaines, au 30 août, la remise en service provisoire de sa

raffinerie de pétrole de Jazan, d'une capacité de 400 000 barils par jour, selon une alerte de l'observatoire sectoriel IIR consultée par Reuters. La raffinerie est à l'arrêt depuis le 27 juillet à la suite d'une attaque menée par les rebelles houthis du Yémen, selon une alerte précédente de l' IIR consultée par Reuters.

Saudi Aramco n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.