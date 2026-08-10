 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saudi Aramco reporte la remise en service de la raffinerie de pétrole de Jazan au 30 août, selon une note d'IIR
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 13:55
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Saudi Aramco a reporté d'environ deux semaines, au 30 août, la remise en service provisoire de sa

raffinerie de pétrole de Jazan, d'une capacité de 400 000 barils par jour, selon une alerte de l'observatoire sectoriel IIR consultée par Reuters. La raffinerie est à l'arrêt depuis le 27 juillet à la suite d'une attaque menée par les rebelles houthis du Yémen, selon une alerte précédente de l' IIR consultée par Reuters.

Saudi Aramco n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,66 USD NYMEX +0,83%
Pétrole Brent
87,51 USD Ice Europ +5,33%
Pétrole WTI
81,99 USD Ice Europ +6,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,88 +5,78%
CAC 40
8 726,03 +0,13%
HAFFNER ENERGY
0,519 +13,94%
2CRSI
28,7 +3,99%
Or
4 389,46 +1,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank