La sécheresse s'aggrave en France, près de deux tiers des nappes phréatiques en souffrance

Paris, le 13 juillet 2026, en pleine vague de chaleur ( AFP / Martin LELIEVRE )

Sous l'effet des vagues de chaleur répétées, la sécheresse continue de s'aggraver en France: début août, alors que l'été est loin d'être fini, deux tiers des nappes phréatiques présentent des niveaux sous les normales, un phénomène qui pourrait s'accentuer dans les prochaines semaines.

Au 1er août, la quasi-totalité (94%) des réserves souterraines métropolitaines en eau présentent des niveaux en baisse, indique lundi le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

"Globalement, la situation se dégrade: (...) de mois en mois, on voit la carte qui devient de plus en plus orange" avec des niveaux "de plus en plus bas", a expliqué lors d'un point presse David Ratheau, hydrogéologue du BRGM.

La vidange des nappes est cette année particulièrement forte, à la suite du "déficit de pluie efficace en juillet et l'augmentation de la demande en eau des différents usages", notamment agricoles et touristiques, souligne l'organisme.

Juillet 2026 a été le mois le plus chaud jamais enregistré en France et le 3e mois de juillet le plus pauvre en pluies, avec un déficit de près de 70%, selon Météo-France. Il a été marqué par deux vagues de chaleur, du 4 au 19 juillet puis une troisième depuis le 28 juillet.

Conséquence : au 1er août, 63% des nappes phréatiques, principales réserves en eau potable du pays, présentent des niveaux sous les normales, contre 54% un mois plus tôt.

La situation est particulièrement préoccupante pour les nappes du socle limousin et les calcaires de la Côte des Bar (sud de la Champagne) qui présentent des niveaux "très bas", indique le BRGM.

Ailleurs, la situation apparait "contrastée": si les nappes autour du pourtour méditerranéen présentent un état "globalement satisfaisant", "partout ailleurs, on a une situation plutôt déficitaire", notamment autour de la Lorraine, de la Charente et l'est du massif central, indique M. Ratheau.

pas encore au niveau de 2022

Si la situation est "plus dégradée" que fin juillet 2025, elle n'atteint en revanche pas encore le niveau de la sécheresse historique de 2022. Au 1er août 2022, 73% des nappes étaient inférieures aux normales.

La sécheresse hivernale de 2022 avait toutefois rendu la situation plus compliquée, rappelle M. Ratheau. Cette année, au contraire, les nappes ont fait le plein avant le printemps, ce qui "probablement" permet d'éviter une situation pire encore.

La Drôme asséchée, le 5 août 2026 à Livron-sur-Drôme ( AFP / Alex MARTIN )

Mais localement, comme en Dordogne, "on a déjà dépassé le niveau plus bas historique connu (...) avec un mois d'avance", note M. Ratheau.

"Ce qui est aussi historique", c'est "que ces événements soient aussi rapprochés", a souligné auprès de l'AFP Nicolas Pedron, directeur adjoint des enjeux Eau du BRGM, avec des sécheresses marquées en 1976, en 89, 90, 91, puis 2022-2023 et maintenant 2026.

Pour les prochains mois, le BRGM indique que les prévisions restent "incertaines".

"Il faut qu'il pleuve là, maintenant et que les températures baissent si on veut changer de trajectoire", a souligné M. Ratheau. D'autant que la canicule annoncée pour cette semaine, "c'est jamais bon signe".

De plus, "les sols sont tellement secs et la végétation a tellement besoin d'eau" que les premières pluies, si elles arrivent, profiteront d'abord à la végétation et aux sols, a souligné M. Ratheau.

Par conséquent, le BRGM estime que cela "accentuer(a) la vidange sur la quasi-totalité des nappes au moins" en août.

sobriété et restrictions

Face à cela "la première mesure d'adaptation, c'est de faire des économies d'eau", explique M. Pedron.

Lundi, le gouvernement a annoncé que près de 70% de la France était déjà soumise à des restrictions, annonçant une nouvelle réunion de crise mercredi.

Outre la sécheresse des nappes, la France est frappée par une sécheresse "historique" des petits cours d'eau et affronte un record absolu de sécheresse des sols, qui caractérise le manque d'eau pour les plantes. Selon une analyse de l'AFP, environ 95% du territoire métropolitain français ainsi que 99% de la Suisse étaient touchés par la sécheresse en juillet.

Une large partie de l'Europe occidentale fait également face à une sécheresse généralisée, à l'instar de l'Angleterre où 71,3% du territoire est concerné.