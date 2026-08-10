Présidence du RN : Jordan Bardella sans rival pour sa réélection

La jeune figure du Rassemblement national avait pris la succession de Marine Le Pen d'abord par intérim, puis avec une élection interne gagnée contre Louis Aliot, en novembre 2022.

Jordan Bardella, à Nice, le 14 juillet 2026 ( POOL / PHILIPPE MAGONI )

Président du Rassemblement national depuis quatre ans, Jordan Bardella est assuré de le rester encore quelque temps : le dauphin de Marine Le Pen, promis à Matignon si elle remporte la présidentielle, sera en effet le seul candidat en lice au congrès du parti fin octobre, a-t-on appris lundi 10 août.

Soutien des cadres

Le suspense était mince, mais aucun rival n'a défié le sortant. Successeur de Marine Le Pen à la tête du RN, d'abord par intérim en septembre 2021, puis dûment élu en novembre 2022 (à 85% face à Louis Aliot), Jordan Bardella "est le seul candidat" à sa réélection, a indiqué à l'AFP le député Yoann Gillet, chargé de l'organisation du congrès d'Orléans, les 24 et 25 octobre. Le jeune chef de parti, qui aura 31 ans en septembre, a reçu le soutien de la quasi-totalité des cadres de son mouvement: 421 parrainages au total, a précisé l'élu du Gard.

Soit exactement le nombre de candidatures déposées pour le Conseil national du RN, qui sera également renouvelé lors du congrès (le vote électronique se déroulera du 21 septembre au 22 octobre). Parmi les 307 hommes et 114 femmes qui y postulent, seuls les cent mieux élus siègeront dans cette instance. Absent de cette liste, M. Bardella sera toutefois -en tant que président- "membre de droit" du Conseil national, dont il pourra coopter vingt membres supplémentaires. Y compris Mme Le Pen, elle non plus pas candidate à ce scrutin interne.