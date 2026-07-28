Saudi Aramco ferme la raffinerie de pétrole de Jizan après une attaque, selon une note de l'IIR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon les données disponibles, les exportations récentes de la raffinerie se sont élevées en moyenne à plus de 200.000 barils par jour

* La majeure partie du naphta produit par la raffinerie est acheminée vers l'Asie via le détroit de Bab el-Mandeb

* Cette fermeture intervient alors que les conflits au Moyen-Orient et en Russie pèsent sur l'approvisionnement en carburant

(Ajout de l'impact sur le marché aux paragraphes 2 et 3, et du profil des exportations de la raffinerie au paragraphe 8) par Mohi Narayan et Ahmad Ghaddar

Saudi Aramco a fermé le 27 juillet sa raffinerie de Jizan, en Arabie saoudite, d'une capacité de 400.000 barils par jour, à la suite d'une attaque menée samedi par les rebelles houthis du Yémen, selon une note du cabinet de conseil IIR consultée par Reuters.

Cette fermeture intervient dans un contexte de resserrement de l'offre mondiale de carburants, les perturbations au Moyen-Orient et l'interdiction russe d'exporter du diesel pesant déjà sur le marché.

Les marges bénéficiaires du raffinage ont également bondi, atteignant des niveaux records dans certaines régions, ce qui souligne l’impact potentiel de cette interruption.

L'attaque a endommagé le complexe de cycle combiné à gazéification intégrée de l'usine ainsi que la zone des réservoirs, précise la note, ajoutant qu'Aramco prévoit d'achever les réparations et de redémarrer l'usine d'ici le 15 août.

Aramco n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.

UN PORTE-PAROLE DES HOUTHIS AFFIRME AVOIR FRAPPÉ DES SITES D'ARAMCO

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a déclaré samedi que le groupe avait réussi à frapper des sites appartenant à Saudi Aramco à Jizan et Yanbu, alors que la guerre dans le Golfe, qui a perturbé l'approvisionnement mondial, s'étendait à un deuxième front.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux et vérifiée par Reuters montrait un important panache de fumée s'élevant de la raffinerie de Jizan après l'attaque.

Selon les données de Kpler, la raffinerie a exporté en moyenne plus de 200.000 barils par jour au cours des trois derniers mois. Le diesel et le gazole constituaient les principaux produits d’exportation, représentant plus de la moitié des exportations de juin, qui s’élevaient à environ 170.000 barils par jour, tandis que le naphta représentait environ 30 %.

Les marges bénéficiaires du diesel européen ont atteint mardi un niveau record de 70,77 dollars le baril, soutenues par les attaques contre les infrastructures pétrolières du Moyen-Orient, les perturbations des voies d’exportation régionales, notamment le détroit d’Ormuz, et l’interdiction russe d’exporter du diesel.

La plupart des exportations de naphta de la raffinerie sont destinées à l’Asie via le détroit de Bab el-Mandeb, qui s’impose progressivement comme une voie d’approvisionnement alternative au détroit d’Ormuz, lequel représente plus de la moitié des exportations de naphta vers les acheteurs asiatiques.