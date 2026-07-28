Marchés: après le Moyen-Orient, les doutes sur l'IA perturbent les Bourses

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses mondiales se montrent prudentes mardi, rassurées par la baisse du pétrole mais attentives à la concurrence de la Chine dans l'IA.

A New York, Wall Street a ouvert sans direction affirmée à la veille des résultats trimestriels de plusieurs géants de la tech (Microsoft et Meta mercredi, Apple et Amazon jeudi).

Après quelques minutes d'échanges, le Nasdaq à dominante technologique reculait (-1,10%) tout comme le S&P 500 (-0,21%), alors que le Dow Jones progressait (+0,76%).

En Europe, les principaux indices évoluaient sans élan. La Bourse de Paris prenait 0,54% alors que sa principale capitalisation, le groupe de luxe LVMH (+0,22%), se redressait après la publication de ses résultats la veille.

Londres progressait également (+0,91%) et Francfort (+0,11%) se maintenait à l'équilibre tandis que Milan reculait (-0,70%) entraînée par Sogefi (pétrole et gaz, -15,22%).

"L'appétit pour le risque peine à s'installer malgré un léger apaisement des tensions géopolitiques et la baisse des prix du pétrole", commente Daniela Hathorn, analyste marchés pour Capital.com.

Vers 14H00 GMT, le pétrole reculait progressivement. Le baril de Brent s'échangeait à 86,27 dollars (-2,37%) et le WTI américain à 81,01 dollars (-1,94%).

Le président américain Donald Trump a jugé lundi que les discussions avec Téhéran avaient "de bonnes chances" d'aboutir, bien que les dirigeants iraniens aient démenti négocier avec les États-Unis, au troisième jour de pause des hostilités entre les deux camps.

"La baisse des prix des matières premières, conjuguée au recul des rendements obligataires, devrait normalement soutenir les marchés d'actions", relève Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

"Pourtant, la principale source de risque s'est déplacée: les inquiétudes géopolitiques cèdent désormais la place aux préoccupations entourant le thème de l'intelligence artificielle (IA)", souligne-t-elle.

Vent de panique sur les puces

Le secteur de l'IA est en effet une nouvelle fois au cœur des préoccupations, avec une forte vente des valeurs de fabricants de puces électroniques, qui a plongé les principaux indices asiatiques dans le rouge.

A la Bourse de Séoul, l'indice Kospi a dégringolé de 10,84%, plombé par la chute des champions des puces mémoire, Samsung Electronics (-13,39%) et SK Hynix (-14,65%).

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a chuté de 3,95%, affecté par la dégringolade de l'action du groupe Kioxia (-18,33%).

Deux facteurs expliquent cette baisse: "d'une part, les inquiétudes grandissent quant au financement des gigantesques investissements nécessaires au développement de l'IA", explique Mme Brooks. "D'autre part, les craintes liées à la montée en puissance de la concurrence chinoise s'intensifient."

Selon le site The Information, l'entreprise chinoise Shanghai Yuliangsheng a lancé la production industrielle de machines de lithographie par immersion dans l'ultraviolet profond (DUV).

Jusqu'ici exclusivement maîtrisée par le groupe néerlandais ASML (-2,60% à la Bourse d'Amsterdam vers 12H00 GMT), cette technologie de gravure des circuits sur les galettes de silicium permet de fabriquer des puces électroniques très puissantes.

"Cela signifierait que l'entreprise (ASML), l'un des leaders mondiaux de la fabrication de machines de photolithographie, ne détient plus le monopole et, pire encore, qu'elle devrait affronter la concurrence chinoise", relève Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Dans l'attente des résultats et de la Fed

Le secteur technologique est d'autant plus sous surveillance que plusieurs géants de la tech publieront leurs résultats trimestriels dans les prochains jours.

Ils "annonceront probablement de nouvelles dépenses dans l'IA, financées par des émissions supplémentaires d'actions et de dette", note Ipek Ozkardeskaya.

"Et les chiffres sont préoccupants", juge cette analyste en évoquant des levées de fonds de plus de 300 milliards de dollars au total via des émissions d'actions et d'obligations pour Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et Oracle.

En plus d'une semaine dense en résultats d'entreprises, l'attention devrait se tourner vers la Réserve fédérale américaine (Fed) et sa décision de politique monétaire attendue mercredi.

"Les marchés s'attendent à un statu quo sur les taux directeurs, mais les investisseurs seront particulièrement attentifs à l'évaluation par le président de la Fed, Kevin Warsh, des risques liés à l'inflation", résume Daniela Hathorn.