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Wall Street mise sous pression par les puces et l'IA
information fournie par AFP 28/07/2026 à 16:27
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Des écrans numériques montrent des colonnes de chiffres dans une salle de marché à la Bourse de New York le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des écrans numériques montrent des colonnes de chiffres dans une salle de marché à la Bourse de New York le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue sur une note partagée mardi, la satisfaction des marchés à l'égard d'une nouvelle volée de résultats d'entreprises ne parvenant pas à faire oublier les inquiétudes autour des puces électroniques et de l'IA.

Vers 14H10 GMT, le Dow Jones, à coloration industrielle, prenait 0,79% tandis que l'indice Nasdaq, plus tourné vers la tech, reculait de 1,11% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,19%.

"Le marché est clairement en train de chercher à se positionner (...) les investisseurs souhaitent toujours investir dans les technologies, mais certaines fluctuations les rendent un peu nerveux. Il est certain que les mouvements observés en Asie ne manquent pas de les déstabiliser", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, de la plateforme Interactive Brokers.

L'indice vedette sud-coréen Kospi a dégringolé de plus de 10% mardi tandis que son équivalent japonais a perdu près de 4%.

Les places boursières sont chahutées par les craintes autour des investissements massifs pour développer l'intelligence artificielle et l'arrivée pressante d'une concurrence chinoise tout au long de la chaîne de valeur de l'IA.

Pour Steve Sosnick, "le problème est que nous avons connu des hausses si importantes sur tant de valeurs technologiques qu'il n'y a plus de marge pour la déception".

Nvidia cédait 1,30% vers 14H00 GMT, AMD plongeait de 8,17% et Micron de 9,37%.

Les titres américains du sud-coréen SK Hynix chutaient de 8,25%, passant en dessous du prix d'introduction à Wall Street début juillet.

SpaceX, qui rassemble les satellites Starlink, mais aussi le laboratoire d'IA xAI, dégringolait de 4,64%. Son cours a été divisé par deux depuis son plus haut niveau, atteint quelques jours après son entrée fracassante sur le marché américain en juin.

Le mouvement de ventes épargne toutefois assez largement les géants du numérique, Microsoft s'octroyant 1,25% et Apple se stabilisait (-0,17%) après avoir temporairement franchi le seuil des 5.000 milliards de dollars de valorisation boursière.

"C'est en quelque sorte un renversement de la tendance récente où l'on voyait les investisseurs se ruer sur les valeurs des semi-conducteurs et bouder les hyperscalers", ces géants du "cloud" capables d'exploiter des centres de données de très grande capacité, souligne M. Sosnick.

Les performances trimestrielles de Microsoft et Meta sont d'ailleurs attendues mercredi, celles d'Apple et Amazon jeudi.

Statu quo attendu pour la Fed

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de l'État américain à échéance dix ans évoluait à 4,62% vers 14H00 GMT, contre 4,65% à la clôture la veille, profitant de la poursuite de la détente des prix du pétrole, sur fond d'accalmie au Moyen-Orient.

Dans ce contexte, la banque centrale américaine (Fed) a débuté mardi une nouvelle réunion à l'issue de laquelle un maintien de ses taux à leur niveau actuel est attendu. Les investisseurs prêteront garde à toute nouvelle indication sur le futur de la trajectoire monétaire de l'institution.

Ailleurs à la cote, les résultats d'entreprises animaient positivement Wall Street.

Le géant américain des boissons Coca-Cola montait de 6,68% à 89,72 dollars après avoir fait état d'un bond de 16% de son bénéfice net le trimestre dernier sur un an, porté par une hausse des volumes de ventes liée entre autres à la Coupe du monde de football. Le groupe a aussi relevé ses prévisions pour l'année complète.

L'avionneur Boeing (+2,69% à 217,18 dollars) était aussi recherché. Le groupe affiche une perte nette de 428 millions de dollars au deuxième trimestre, mais a amélioré son chiffre d'affaires et son flux de trésorerie.

Le laboratoire Johnson & Johnson (+2,47% à 272,52 dollars) évoluait dans le vert après avoir annoncé qu'il était prêt à payer 5,5 milliards de dollars pour régler des dizaines de milliers de procédures judiciaires liées à des produits à base de talc accusés de provoquer des cancers ovariens.

Le groupe de paiements Visa (+0,71% à 365,11 dollars) était en petite hausse. Il a confirmé auprès de l'AFP chercher à supprimer 2.600 postes.

Nasdaq

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231,3300 USD NASDAQ -0,03%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
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BOEING CO
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COCA-COLA CO
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INTERACTIVE BR RG-A
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JOHNSON&JOHNSON
268,810 USD NYSE +1,04%
META PLATFORMS
594,2350 USD NASDAQ +0,06%
MICRON TECHNOLOGY
820,2950 USD NASDAQ -8,88%
MICROSOFT
398,3900 USD NASDAQ +2,39%
NVIDIA
197,5150 USD NASDAQ +0,51%
S&P GLOBAL
433,580 USD NYSE -1,36%
SPACEX
115,6700 USD NASDAQ +1,91%
VISA RG-A
368,910 USD NYSE +1,80%
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