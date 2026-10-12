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Saudi Aramco étudie de nouvelles voies d'exportation de pétrole brut et l'extension de ses capacités de stockage à l'étranger
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 12:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amin Nasser, directeur général d' 2223.SE , filiale de Saudi Aramco, a déclaré que la société étudiait de nouvelles voies d'exportation de pétrole brut et s'efforçait d'augmenter sa capacité de stockage à l'étranger, alors que les marchés mondiaux de l'énergie sont confrontés à des perturbations liées aux conflits en cours dans la région.

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