Saudi Aramco étudie de nouvelles voies d'exportation de pétrole brut et l'extension de ses capacités de stockage à l'étranger

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Amin Nasser, directeur général d' 2223.SE , filiale de Saudi Aramco, a déclaré que la société étudiait de nouvelles voies d'exportation de pétrole brut et s'efforçait d'augmenter sa capacité de stockage à l'étranger, alors que les marchés mondiaux de l'énergie sont confrontés à des perturbations liées aux conflits en cours dans la région.