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Le titre de la société de technologie quantique IonQ recule après l'annonce d'un accord en vue du rachat de la société de cybersécurité Elisity
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 13:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** Les actions de la société d'informatique quantique IonQ ( IONQ.N ) ont reculé de 3 % à 38,70 dollars en pré-ouverture lundi, à la suite d'une annonce concernant une opération de fusion-acquisition

** IONQ conclut un accord entièrement en actions pour racheter la société privée de cybersécurité Elisity dans le cadre d’une transaction évaluée à jusqu'à 1,3 milliard de dollars, selon le Wall Street Journal

** Le nombre d'actions IONQ qui devraient être émises dans le cadre de cette opération sera calculé sur la base d'un prix compris entre 33,07 et 49,61 dollars par action, selon l'article

** L'action IONQ a clôturé vendredi à 38,89 dollars, ce qui confère à la société une capitalisation boursière d'environ 15,8 milliards de dollars

** La société a récemment finalisé son rachat , d'un montant de 1,8 milliard de dollars, du fabricant de puces SkyWater Technology

** À la clôture de vendredi, l'action IONQ affichait une baisse d'environ 11 % depuis le début de l'année

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