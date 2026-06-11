SAP recule alors que les projets de dépenses d'Oracle et le ralentissement du SaaS pèsent sur le secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** L'action SAP SAPG.DE recule de 4% après que son concurrent et homologue Oracle ORCL.N a annoncé mercredi des plans d'investissement supérieurs aux prévisions pour l'exercice 2027 et a indiqué qu'il allait également lever davantage de dette en 2027 ** Un trader local a déclaré que le ralentissement de la croissance des revenus SaaS d'Oracle constituait “le signal le plus négatif” pour le secteur des logiciels d'entreprise

** “Dans l'ensemble, ce sont des nouvelles négatives pour SAP,” a ajouté le trader ** L'action SAP , l'une des plus importantes d'Europe avec une capitalisation boursière de 183,9 milliards d'euros, figure parmi les moins performantes de l'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX

** SAP a perdu 30% de sa valeur depuis le début de l'année

(1 $ = 0,8664 euro)