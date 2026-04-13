Sanofi-Dupixent approuvé dans l'UE comme premier médicament contre l'UCS chez les jeunes enfants

Sanofi SA SASY.PA :
* DUPIXENT APPROUVÉ DANS L'UE COMME 1ER MÉDICAMENT CIBLÉ CONTRE L'URTICAIRE CHRONIQUE SPONTANÉE CHEZ LES JEUNES ENFANTS
Texte original nGNEzKvcL Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Voici les derniers événements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans son sixième jour. . Le pétrole rebondit au-delà de 100 dollars Alors qu'il était redescendu autour de 97 dollars ... Lire la suite
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