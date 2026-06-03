Sanofi annonce que Biogen rejoint accelRare

Le laboratoire français a dévoilé l'arrivée de Biogen au sein d'acclRare, un outil de pré-diagnostic des maladies rares codéveloppé avec 13 filières de Santé Maladies Rares et la start-up française Medvir.

Sanofi indique que cette collaboration marque une nouvelle étape dans son ambition de fédérer les professionnels et industriels de santé ainsi que les acteurs technologiques afin de réduire l'errance diagnostique des maladies rares en France.

Accessible gratuitement à l'ensemble des médecins, accelRare est un outil de prédiagnostic conçu pour faciliter l'identification précoce d'une suspicion de maladie rare. Il s'appuie sur une base de données validée par les experts des 13 filières de santé maladies rares ainsi que sur l'outil de prédiagnostic MedVir, afin d'aider les praticiens à orienter plus rapidement leurs patients vers les centres de référence les plus adaptés.

La plateforme permet aujourd'hui de cibler plus de 310 maladies rares. Lancé en 2024, accelRare a déjà permis la réalisation de plus de 7 000 pré-diagnostics, avec un taux de satisfaction des médecins utilisateurs de 4,54/5.

Dans le cadre de cette collaboration, Biogen contribuera à promouvoir accelRare auprès de son réseau de professionnels de santé pour renforcer le pré-diagnostic de certaines maladies rares, notamment l'ataxie de Friedreich. Le partenariat permettra également d'enrichir l'algorithme en s'appuyant sur l'expertise et le réseau d'experts de Biogen, en élargissant le spectre des maladies rares intégrées au sein de la plateforme, en particulier celles associées à un fort risque de "perte de chance", des pathologies pour lesquelles un diagnostic précoce peut significativement changer la prise en charge.