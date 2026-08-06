 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SanDisk et WDC font plonger le secteur des semi-conducteurs, les valorisations élevées entraînant un recul des titres liés à l'IA
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 15:53
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

6 août - ** Le titre Sandisk SNDK.O recule de près de 8,5 %, tandis que celui de Western Digital WDC.O s'effondre de plus de 23 %, entraînant dans leur sillage les autres fabricants de puces, bien que les deux sociétés aient annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieures aux estimations de Wall Street

** WDC s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis 16 mois

** Seagate Technology STX.O et Micron Technology MU.O reculent chacune de 3,5 %

** Les actions de SK Hynix SKHY.O cotées aux États-Unis ont chuté de 6 %

** Intel INTC.O recule de 2,2 %

** AMD AMD.O et Marvell Technology MRVL.O ont légèrement reculé

** Les actions sont sous pression après des hausses massives depuis le début de l'année: Sandisk ~469 %, WDC ~201 %, contre une progression de 13,4 % pour le Nasdaq .IXIC

** Sandisk prévoit un chiffre d'affaires pour le premier trimestre compris entre 10,3 et 10,8 milliards de dollars; les analystes tablaient en moyenne sur 10,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** WDC prévoit un chiffre d’affaires « » de 4,1 milliards de dollars au premier trimestre, à ± 100 millions de dollars près, contre une estimation de 4 ,04 milliards de dollars

** Les deux entreprises continuent de bénéficier d’une forte demande en centres de données alimentée par l’IA

** SNDK réoriente son modèle économique vers des contrats d’achat à long terme afin d’améliorer la visibilité de son chiffre d’affaires; son directeur général indique que la moitié de la production de l’exercice 2027 est déjà vendue dans le cadre de tels contrats

Semi-conducteurs

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
481,0650 USD NASDAQ -1,68%
INTEL
101,4400 USD NASDAQ +1,63%
MARVELL TECH
217,8000 USD NASDAQ +3,45%
MICRON TECHNOLOGY
874,2350 USD NASDAQ -0,82%
NASDAQ Composite
26 685,01 Pts Index Ex +1,28%
SANDISK
1 217,3500 USD NASDAQ -3,28%
SEAGATE HLDGS
816,3500 USD NASDAQ -4,29%
WESTERN DIGITAL
433,6100 USD NASDAQ -3,97%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/08/2026 à 15:53:03.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,24 -1,01%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
Or
4 342,26 +2,40%
2CRSI
27,6 -0,79%
SPACEX
133,11 +15,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank