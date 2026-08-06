SanDisk et WDC font plonger le secteur des semi-conducteurs, les valorisations élevées entraînant un recul des titres liés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

6 août - ** Le titre Sandisk SNDK.O recule de près de 8,5 %, tandis que celui de Western Digital WDC.O s'effondre de plus de 23 %, entraînant dans leur sillage les autres fabricants de puces, bien que les deux sociétés aient annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieures aux estimations de Wall Street

** WDC s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis 16 mois

** Seagate Technology STX.O et Micron Technology MU.O reculent chacune de 3,5 %

** Les actions de SK Hynix SKHY.O cotées aux États-Unis ont chuté de 6 %

** Intel INTC.O recule de 2,2 %

** AMD AMD.O et Marvell Technology MRVL.O ont légèrement reculé

** Les actions sont sous pression après des hausses massives depuis le début de l'année: Sandisk ~469 %, WDC ~201 %, contre une progression de 13,4 % pour le Nasdaq .IXIC

** Sandisk prévoit un chiffre d'affaires pour le premier trimestre compris entre 10,3 et 10,8 milliards de dollars; les analystes tablaient en moyenne sur 10,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** WDC prévoit un chiffre d’affaires « » de 4,1 milliards de dollars au premier trimestre, à ± 100 millions de dollars près, contre une estimation de 4 ,04 milliards de dollars

** Les deux entreprises continuent de bénéficier d’une forte demande en centres de données alimentée par l’IA

** SNDK réoriente son modèle économique vers des contrats d’achat à long terme afin d’améliorer la visibilité de son chiffre d’affaires; son directeur général indique que la moitié de la production de l’exercice 2027 est déjà vendue dans le cadre de tels contrats