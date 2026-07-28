Sandisk : -50% en 4 semaines, -54% depuis le 25 juin (à 1 110 USD)

C'est un véritable krach avec -11, puis -11 puis 15% en 3 séances : Sandisk dévisse de -50% en 4 semaines (vers 1 110 USD), de -54% depuis le zénith des 2 335 USD du 25 juin.

La cassure des 1 310 USD (MM100 et plancher du 19 mai augure d'une accélération à la baisse en direction de 950 USD, ex zénith de mi-avril (soit -62%).