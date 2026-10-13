SALON-Stellantis-Les USA finiront bien par basculer vers les véhicules électriques - DG

L'électrification finira bien par s'imposer sur le marché automobile américain malgré une adoption jusqu'à présent lente des véhicules électriques, a déclaré mardi Antonio Filosa, directeur géneral de Stellantis

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S'exprimant lors d'un événement organisé en marge du Mondial de l'automobile de Paris, ce dernier a noté que les véhicules électriques représentaient toujours 7% des ventes automobiles aux États-Unis cette année, un chiffre inchangé par rapport à il y a cinq ans.

"Il s'agissait d'une bulle alimentée par la réglementation. Mais lorsque le gouvernement a décidé de déréglementer, les consommateurs ont préféré d'autres types de motorisations", a poursuivi Antonio Filosa.

Aux Etats-Unis, Stellantis a observé un intérêt croissant pour la technologie des prolongateurs d’autonomie sur les gros pick-ups et les SUV.

Ce phénomène "n'est pas dicté par la réglementation, mais par les clients", a précisé Antonio Filosa.

Malgré un rythme d'adoption plus lent, il a dit croire "sincèrement" que l'électrification finirait par prendre racine aux États-Unis.

"L'ampleur et la vitesse de la transition seront certainement moindres que dans d'autres régions", a ajouté le directeur général de Stellantis.

Il a également estimé que le secteur automobile devenait moins mondialisé à mesure que les barrières commerciales redéfinissaient les marchés.

En conséquence, les constructeurs automobiles doivent se concentrer davantage sur les préférences des clients locaux et les réglementations nationales, sans pour autant renoncer à leur dimension mondiale, notamment en matière de technologie, qui joue un rôle de plus en plus important dans le secteur.

(Rédigé par Giulio Piovaccari et Gilles Guillaume; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)