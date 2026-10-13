JPMorgan affecté par le ralentissement de l'activité de banque d'investissement, son cours recule

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(Correction visant à ajouter le signe de pourcentage au paragraphe 3)

Les bénéfices de JPMorgan Chase

JPM.N ont augmenté au troisième trimestre, portés par les performances de la banque d’investissement et du trading, mais ses actions ont chuté de 3 % en pré-ouverture, le ralentissement récent des opérations de fusion-acquisition ayant suscité des inquiétudes quant à la croissance future.

Les spécialistes des opérations de fusion-acquisition de Wall Street avaient connu un début d’année fulgurant, marqué notamment par l’introduction en bourse historique de SpaceX, la société d’Elon Musk. Mais le marché des introductions en bourse a perdu de son élan ces dernières semaines, menaçant ce qui aurait pu être une année exceptionnelle pour l’activité de banque d’investissement.

JPMorgan a fait état d’une baisse de 8 % de ses commissions de banque d’investissement par rapport au deuxième trimestre, même s’il a enregistré une hausse de 14 % par rapport à l’année précédente.

« Les commissions de banque d’investissement ont chacune progressé à un rythme de l’ordre de 15 %, soutenues par une forte activité des clients, même si celle-ci s’est quelque peu modérée au cours du trimestre », a déclaré le directeur général Jamie Dimon dans un communiqué.

Selon les analystes, le marché des introductions en bourse est sélectif, mais pas fermé, et les offres reportées pourraient encore voir le jour si les conditions se stabilisent au cours du quatrième trimestre. Les banques perçoivent des commissions lucratives sur la prise ferme de l’offre initiale, ainsi que sur les ventes ultérieures lorsque les entreprises émettent davantage d’actions.

La banque a conservé sa place de leader en termes de revenus issus de la banque d’investissement, selon les données de Dealogic.

Les salles de marché de Wall Street ont connu une année faste, JPMorgan prolongeant sa série de succès alors que la volatilité des marchés, alimentée par l’incertitude entourant les taux d’intérêt mondiaux et la flambée des prix de l’énergie, a stimulé l’activité de transactions.

Le chiffre d’affaires de la division « Markets » de JPMorgan, qui regroupe ses salles de marché dédiées aux actions et aux titres à revenu fixe, a progressé de 15 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente.

Le géant bancaire américain a annoncé mardi un bénéfice net de 15,3 milliards de dollars, soit 5,57 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 14,4 milliards de dollars, soit 5,07 dollars par action, un an plus tôt.

LE SECTEUR DE LA BANQUE DE DÉTAIL EN PLEINE FORME

L'économie américaine a jusqu'à présent déjoué les prévisions, le marché du travail ayant bien résisté et les dépenses de consommation restant soutenues, ce qui a permis de maintenir l'activité de crédit, cruciale pour le secteur.

Le produit net d'intérêts, hors activités de marché – c'est-à-dire la différence entre ce qu'une banque perçoit sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts – a augmenté de 6 % au cours du trimestre pour atteindre 24,7 milliards de dollars. Le volume moyen des prêts a progressé de 10 % en glissement annuel.

« L’économie américaine a continué d’être portée par la vigueur des investissements des entreprises et la persistance des dépenses de consommation », a déclaré Jamie Dimon.

La croissance des prêts est devenue un sujet d’actualité après que la Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt en septembre pour la première fois depuis 2023, accompagnant cette décision de signaux « hawkish » laissant entrevoir de nouveaux resserrements monétaires.

Cette situation, combinée à une flambée des rendements obligataires, risque d’écarter les emprunteurs du marché du crédit, ceux-ci devant faire face à des coûts d’emprunt plus élevés et à des conditions financières plus strictes.