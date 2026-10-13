Scaleway s'associe au géant américain AMD pour déployer un supercalculateur d'IA en Suède

Scaleway, filiale de services cloud (informatique à distance) du groupe français Iliad, a annoncé mardi le déploiement d'un supercalculateur dédié à l'intelligence artificielle (IA) en Suède, en partenariat avec le fabricant de puces américain AMD.

Un serveur de Scaleway, en 2021 (illustration) ( AFP / ALAIN JOCARD )

Cela donnera "aux entreprises d'intelligence artificielle et aux start-up la capacité de calcul nécessaire pour exécuter des tâches complexes et se développer au fur et à mesure de leur croissance", a expliqué Lisa Su, patronne d'AMD, dans une intervention vidéo lors d'un événement organisé par Scaleway à Paris.

Au-delà des processeurs graphiques (GPU) d'AMD, Scaleway va aussi travailler en collaboration avec l'entreprise française Bull chargée de l'intégration et du déploiement du supercalculateur ainsi que de la maintenance du matériel, a précisé Scaleway dans un communiqué.

"Réaliser ce projet depuis la Suède donne un sens particulier à cette étape, alors que nous continuons à renforcer notre présence et à accroître nos investissements à travers l'Europe", a commenté Damien Lucas, directeur général de Scaleway, cité dans le communiqué.

Le coût total de ce projet d'infrastructure n'a pas été dévoilé.

À mesure que l'usage de l'IA se développe, la course pour développer et sécuriser de fortes capacités de calcul informatique, dont a besoin cette technologie, s'accentue à travers le monde.