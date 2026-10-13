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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 13:07

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(Actualisé avec Wells Fargo, JP Morgan, J&J, UnitedHealth, Domino's Pizza et Apple, contrats à terme et cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , mais une baisse de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,62% pour le Nasdaq .IXIC .

* WELLS FARGO WFC.N a fait état mardi d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, soutenu par la croissance de son portefeuille de prêts et l'augmentation des revenus d'intérêt.

Le bénéfice net de quatrième banque américaine s'établit à 5,95 milliards de dollars (5,32 milliards d'euros) pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 5,59 milliards de dollars à la même période de l'année précédente.

L'action perd 2,4% dans les échanges en avant-Bourse.

* JP MORGAN JPM.N a publié mardi un bénéfice en hausse au troisième trimestre, porté par la croissance des activités de banque d'investissement et de négociation.

Le bénéfice net de la banque américaine ressort à 15,3 milliards de dollars (13,68 milliards d'euros) pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 14,4 milliards de dollars un an plus tôt.

L'action recule de 2,7% en avant-Bourse.

GOLDMAN SACHS GS.N et CITIGROUP C.N doivent publier leurs résultats mardi avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* SECTEUR DE L'IA - Les craintes liées à une concurrence accrue de la part de la Chine ont déclenché une nouvelle vague de ventes des actions des fabricants de semi-conducteurs, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX ayant touché lundi un plus bas en trois semaines, une tendance qui s'est propagée mardi sur les marchés asiatiques et européens.

L'action Nvidia recule de 0,8% en avant-Bourse, AMD AMD.O de 2%, INTEL INTC.O de 1% et MICRON TECHNOLOGY MU.O de 2,8%.

Les autorités de régulation bancaire du monde entier redoublent en outre d'efforts pour maîtriser les risques croissants liés à l'IA, ont dit à Reuters six sources au fait de la question, certaines soulignant que des cyberattaques contre des banques ou des agents malveillants pourraient compromettre la stabilité financière mondiale.

Anthropic a par ailleurs déclaré lundi que ses expériences laissaient penser que les petits modèles d'IA pourraient, d'ici quelques mois, être suffisamment performants pour se reproduire de manière autonome sans avoir besoin d'accéder à des centres de données.

* NVIDIA NVDA.O - La part de marché du groupe américain sur le marché chinois des puces d'IA destinées aux centres de données a chuté à 34% au premier semestre 2026, les contrôles à l'exportation américains ayant restreint l'approvisionnement en produits de la société, tandis que ses concurrents chinois, menés par Huawei, ont gagné du terrain, selon un rapport du cabinet d'études IDC vu par Reuters.

* JOHNSON&JOHNSON JNJ.N fait état mardi d'un bénéfice légèrement supérieur aux prévisions au troisième trimestre, grâce aux ventes soutenues du Tremfya, un traitement contre les maladies immunitaires. Les tensions géopolitiques, notamment le conflit au Moyen-Orient, ont toutefois pesé sur son activité de dispositifs médicaux.

* DOMINO'S PIZZA DPZ.O recule d'environ 4% après avoir déçu les prévisions du marché concernant la croissance des ventes à magasins comparables aux États-Unis et à l'international au troisième trimestre, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses face à l'inflation.

* UNITEDHEALTH UNH.N a revu à la hausse mardi sa prévision de bénéfice pour 2026, citant la maîtrise des dépenses médicales dans son activité d'assurance santé et une amélioration des marges de ses divisions Optum, spécialisées dans les soins cliniques et les technologies de la santé.

L'action avance de 2,8% en avant-Bourse.

* VISA V.N a annoncé mardi avoir reçu l'autorisation de la banque centrale chinoise en vue de la création d'un organisme national de compensation des cartes bancaires en Chine, une décision mettant fin à des années d'attente pour la société américaine, qui rejoint ainsi ses concurrents American Express

AXP.N et Mastercard MA.N sur l'un des plus grands marchés mondiaux des paiements.

L'action prend 1,6% en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O doit dévoiler mardi une nouvelle gamme de produits, notamment un appareil semblable à un iPad, conçu pour être accroché au mur ou posé sur une table, qui mettra en avant son assistant virtuel Siri, amélioré grâce à l'IA.

(Rédigé par Diana Mandia)

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AMERICAN EXPRESS
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CITIGROUP
131,930 USD NYSE +1,77%
DOMINO'S PIZZA
310,9000 USD NASDAQ +0,50%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 850,55 Pts Index Ex +0,38%
GOLDMAN SACHS GR
894,520 USD NYSE -0,11%
INTEL
101,3500 USD NASDAQ -3,20%
JOHNSON&JOHNSON
264,030 USD NYSE +0,97%
JPMORGAN CHASE
334,490 USD NYSE +0,44%
MASTERCARD RG-A
595,100 USD NYSE +1,00%
MICRON TECHNOLOGY
989,0400 USD NASDAQ -3,88%
NASDAQ Composite
27 245,90 Pts Index Ex -0,44%
NVIDIA
226,3200 USD NASDAQ -1,29%
S&P 500 INDEX
7 807,24 Pts CBOE -0,06%
UNITEDHEALTH GRO
378,070 USD NYSE -0,35%
VISA RG-A
389,305 USD NYSE +0,99%
WELLS FARGO
83,305 USD NYSE -0,31%
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