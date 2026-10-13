Budget 2027 : Lecornu et le PS se confrontent avant un vote à suspense

Le budget entre dans l'hémicycle ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Un rejet immédiat du budget de l'État serait "le plus mauvais signal" que peut envoyer l'Assemblée nationale, a lancé mardi Sébastien Lecornu, tentant, en vain, de convaincre les socialistes de renoncer à une motion qui pourrait interrompre les débats dès leur entame, même si ce scénario est aussi suspendu à une décision du RN.

Les députés socialistes, qui avaient permis le passage du budget de l'État l'an passé en ne censurant pas le Premier ministre, sont partis cette année sur une position bien plus offensive.

Ils défendront, probablement dans la soirée, une motion de rejet préalable au projet de budget pour 2027, estimant que le gouvernement n'a montré "aucune inflexion" envers eux cette année, notamment sur "la mise à contribution des plus riches et la préservation des plus modestes".

Dans la matinée mardi, Sébastien Lecornu a adressé une réponse par courrier aux chefs de groupes et à la direction du PS : "Le plus mauvais signal que l'Assemblée nationale pourrait envoyer serait celui du refus de la discussion budgétaire", assure-t-il.

Le gouvernement a peu d'espoir de faire voter son budget dans des conditions classiques à l'Assemblée nationale ( AFP / Thomas SAMSON )

Le pensionnaire de Matignon de proposer d'avancer avec les socialistes sur au moins trois chantiers : les "violences faites aux femmes et protection des enfants", l'"agriculture", et "la jeunesse et l'avenir de notre école".

Avec toutefois un impératif : rester sur une trajectoire de déficit public à 5% du PIB en 2027.

La fin de non-recevoir socialiste n'a pas tardé : "le Premier ministre (Sébastien Lecornu) se moque de nous", a estimé le porte-parole Arthur Delaporte. Sa collègue Mélanie Thomin a reproché au chef du gouvernement une "porte fermée à toute mesure de justice fiscale au nom de la sacro-sainte stabilité".

Le RN attendu

Le reste de la gauche votera la motion de rejet préalable, qui portera sur la partie recettes du budget, ont annoncé des sources aux groupes Insoumis, communiste et écologiste. Les indépendants de Liot voteront contre.

Le RN sera particulièrement scruté : s'il vote contre, la motion sera sans doute rejetée et l'examen du texte commencera normalement. S'il vote pour, elle sera sans doute adoptée, renvoyant l'ensemble du texte en première lecture vers le Sénat.

Si les troupes de Marine Le Pen s'abstiennent, le vote se jouera beaucoup à la mobilisation de chaque camp.

C'est "une motion de boycott", a dénoncé sur France 2 le ministre des Comptes publics David Amiel. "Les taux d'intérêt flambent, le Parlement ne peut pas regarder ailleurs".

Que les débats soient longs, ou interrompus au premier jour, le gouvernement a de toute façon peu d'espoir de faire voter son budget dans des conditions classiques à l'Assemblée nationale.

Le premier tour de chauffe en commission des Finances a été sévère, avec un texte remanié puis rejeté par la quasi-totalité des députés (31 contre, trois pour et deux abstentions).

Car pour atteindre sa cible de déficit, l'exécutif n'a pas été avare de mesures d'économies parfois clivantes jusque dans son camp, pour réaliser quelque 45 milliards d'euros d'efforts nouveaux en 2027.

Il entend notamment mettre à contribution les retraités, par une sous-indexation des pensions au-dessus de 1.256 euros dans le budget de la Sécurité sociale, et une réduction du périmètre de l'abattement de 10% sur l'impôt sur le revenu dont bénéficient les retraités dans le budget de l'État.

5% "quoi qu'il arrive"

"Les marchés financiers ont besoin de sentir que quoi qu'il arrive on va finir à 5% (...), les débats parlementaires, tout le monde s'en fout, comme tout le monde s'est dit qu'à la fin, ça se terminera par un 49.3 ou des ordonnances", estime une source au sein de l'exécutif.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale à Paris le 3 juin 2026 ( AFP / Xavier GALIANA )

Sans majorité, Sébastien Lecornu pourrait en effet recourir, comme l'an passé, à l'article 49.3 de la Constitution, en échange d'une non-censure.

Mais les socialistes sont moins enclins à la non-censure, arguant que le gouvernement fait des clins d'oeil à l'extrême droite - ce dont il se défend - en proposant un délai de "carence" pour le versement de certaines allocations aux étrangers.

Marine Le Pen (RN) a dit préférer l'adoption d'un budget, même "imparfait", estimant qu'elle arriverait à le modifier en profondeur en cas de victoire à la présidentielle. Sans rassurer certains cadres macronistes : "Si la contestation sociale s'amplifie (...), le RN pourrait la rejoindre" en censurant, s'inquiète l'un d'eux.

M. Lecornu pourrait aussi recourir aux ordonnances budgétaires, jamais utilisées, mais permettant de passer le budget sans aucun vote. Il faudrait toutefois attendre le 18 décembre, après 70 jours d'examen.