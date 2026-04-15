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Safran : vers un test de la MM100 ver 207E
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 14:53

Safran s'est offert le 8 avril un rallye quasi historique entre 282E et 318E : le prochain objectif sera le test de la résistance des 326E du 13 et 14 janvier.
Safran a rouvert sur un énorme "gap" au-dessus de 290,6E le 7 avril et c'est le second en peu de temps après le "gap" des 280,8E du 31 mars : ils devront être comblés lors d'une prochaine correction.

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2 commentaires

  • 07:05

    207 € ! pourqoi pas 107 €...l'IA , c'est poilant tous les jours ...

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