Safran retenu sur trois programmes de la dissuasion nucléaire française

Safran SA SAF.PA :
* REMPORTE LA NAVIGATION INERTIELLE DE LA DISSUASION NUCLÉAIRE FRANÇAISE
Texte original [https://tinyurl.com/3kcrsjaz]
Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Le prix du gazole a déjà baissé de "12 à 18 centimes" par litre dans "plus de la moitié" des stations-service en France, en lien avec le déstockage gouvernemental de réserves stratégiques, a affirmé lundi le ministre du Commerce Serge Papin. Le gouvernement français ... Lire la suite
En 2026, la Russie ne progresse plus que de 11 km2 par mois sur l'ensemble du front, un total très faible par rapport aux années précédentes. Le ralentissement généralisé de la progression russe en Ukraine s'est poursuivi en octobre, avec un infime recul des troupes ... Lire la suite
Deux immeubles insalubres qui s'écroulent en quelques secondes, huit morts et une ville de Marseille traumatisée : le procès en appel des effondrements de la rue d'Aubagne, en 2018, s'est ouvert lundi devant les proches des victimes venus "avec moins de pleurs ... Lire la suite
L'opérateur hôtelier Marriott International a revu à la hausse lundi ses prévisions de croissance de revenu par chambre pour l'ensemble de l'année, misant sur le fait que la forte demande de voyages va stimuler les réservations dans l'ensemble de ses établissements. ... Lire la suite
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