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Safran retenu sur trois programmes de la dissuasion nucléaire française
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 14:18

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Safran SA SAF.PA :

* REMPORTE LA NAVIGATION INERTIELLE DE LA DISSUASION NUCLÉAIRE FRANÇAISE

Texte original [https://tinyurl.com/3kcrsjaz]

Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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