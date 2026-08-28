Saab décroche une commande de 110 MEUR en Finlande

Le groupe suédois fournira aux forces armées finlandaises sa nouvelle génération de système de défense aérienne à courte portée, dit "RBS 70 NG".

Saab annonce avoir signé un contrat et reçu une première commande du commandement logistique des forces de défense finlandaises pour la livraison du RBS 70 NG, d'un montant de 1,2 milliard de couronnes suédoises (environ 110 MEUR).

Le contrat permettra également à la Finlande de passer de futures commandes supplémentaires portant sur le RBS 70 NG, ainsi que sur la formation, les pièces détachées et les équipements de maintenance.

Les forces finlandaises utilisent la précédente version du RBS 70 depuis 2008. Le RBS 70 NG est notamment équipé d'un missile guidé par laser résistant au brouillage, d'un système automatique de suivi des cibles et d'une capacité nocturne intégrée, destinés à améliorer la probabilité d'atteinte et l'utilisation opérationnelle.

Peu avant 9h30, le titre reculait de 0,5% à la Bourse de Stockholm.