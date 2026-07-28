S&P Global décroche après une publication trimestrielle mitigée

S&P Global recule de 4,2%, à 421 USD, à Wall Street, dans le sillage d'une publication mitigée au titre du 2e trimestre 2026, avec certes des indicateurs de rentabilité meilleurs que prévu, mais des revenus et une révision des objectifs annuels moins solides que ce qu'espérait Jefferies.

Sur une base pro forma (c'est-à-dire en tenant compte de la scission de la division Mobility, effective depuis le 1er juillet), S&P Global a publié un BPA ajusté en croissance de 23%, à 4,83 USD, et une marge d'exploitation ajustée de 54,3%, dépassant ainsi les attentes des analystes, qui s'établissaient respectivement à 4,56 USD et à 52,8%, selon Jefferies.

A 3 678 MUSD, le chiffre d'affaires pro forma du groupe spécialisé dans l'information financière a progressé de 11% sur un an, ressortant au-dessus du consensus (3 664 MUSD), mais en dessous de la prévision de Jefferies (3 686 MUSD).

"Par rapport à nos propres attentes, les activités Market Intelligence et Energy se sont toutes deux révélées décevantes, tandis que l'activité Ratings est ressortie en ligne avec nos attentes et que l'activité Indices s'est révélée meilleure que prévu", explique la banque d'affaires.

A l'occasion de cette publication, S&P Global a mis à jour ses objectifs annuels afin de tenir compte de la scission de Mobility. Le groupe anticipe désormais une croissance organique du chiffre d'affaires à changes constants comprise entre 6,0% et 8,0%, une marge d'exploitation ajustée comprise entre 51,7% et 51,9%, ainsi qu'un BPA ajusté compris entre 17,50 USD et 17,75 USD.

"Ces prévisions 2026 mises à jour se révèlent légèrement décevantes en matière de croissance, mais conformes à nos attentes en ce qui concerne la marge et le BPA", constate Jefferies, qui tablait sur une croissance de 8,8%, une marge de 51,6% et un BPA de 17,68 USD.

L'établissement reconnaît que les prévisions annuelles de croissance organique du chiffre d'affaires à changes constants ont bien été relevées sur une base pro forma, grâce à la vigueur des activités Ratings et Indices, avec un impact positif sur la marge globale de l'entreprise.

"Cependant, les perspectives ne sont pas aussi solides que nous l'espérions, l'objectif de l'activité Ratings ayant été relevé plus modestement que prévu, et les revenus des segments Market Intelligence et Energy ressortant légèrement en dessous de nos attentes", souligne Jefferies.