 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

S&P abaisse encore la note de JetBlue dans la catégorie « spéculative », les coûts élevés du carburant freinant la reprise
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 00:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails tout au long du texte)

L'agence de notation internationale S&P a annoncé lundi avoir abaissé la note de JetBlue Airways JBLU.O de « B- » à « CCC+ », enfonçant davantage la compagnie aérienne dans la catégorie spéculative, alors que les coûts élevés du kérosène entravent son redressement.

La compagnie low-cost s'efforce de renouer avec la rentabilité grâce à des réductions de coûts, des modifications de son réseau et des efforts visant à améliorer la fiabilité opérationnelle, mais la hausse des prix du carburant a compliqué ses plans de redressement.

Les compagnies aériennes à bas prix ont été particulièrement exposées à la flambée des prix du carburant liée à la guerre en Iran, leur capacité à répercuter ces coûts supplémentaires sur les consommateurs étant limitée sans risquer de voir la demande baisser sur un marché du voyage sensible aux prix.

« Compte tenu du conflit en cours au Moyen-Orient et de la hausse significative des prix du pétrole et du kérosène, nous prévoyons que les performances opérationnelles de JetBlue seront soumises à une pression importante pendant au moins les 12 prochains mois », a déclaré S&P.

« Un environnement de forte demande continue de soutenir la hausse des tarifs aériens, mais nous ne prévoyons plus de génération de flux de trésorerie disponible positive avant 2028 et estimons que le ratio d'endettement sera d'environ 10 à la fin de 2027. »

Une dégradation plus importante de la note de crédit pourrait augmenter les coûts d'emprunt de JetBlue et limiter son accès aux marchés des capitaux à un moment où la compagnie pourrait avoir besoin de liquidités supplémentaires pour financer ses opérations.

En avril, l'agence de notation Fitch a également abaissé la note de la compagnie aérienne new-yorkaise de « B- » à « CCC+ », invoquant des pertes d'exploitation persistantes et un flux de trésorerie disponible négatif.

S&P a maintenu sa perspective sur JetBlue à « stable », s’attendant à ce que la compagnie aérienne conserve une liquidité suffisante pourcouvrir les déficits de flux de trésorerie disponibles prévus jusqu’en 2027, sans échéances significatives à court terme et sans défaut de paiement ni restructuration anticipés au cours des 12 prochains mois.

Plus tôt cette année, JetBlue a obtenu un engagement de financement par emprunt de 500 millions de dollars auprès d' , garanti par un maximum de 22 appareils, avec une option permettant de lever 250 millions de dollars supplémentaires.

Valeurs associées

JETBLUE AIRWAYS
4,7600 USD NASDAQ -1,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/06/2026 à 00:10:41.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,15 -1,27%
CAC 40
8 199,29 -0,23%
Or
4 326,3 -0,08%
AIR LIQUIDE
165,38 -0,80%
2CRSI
54,4 +9,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank