S&P abaisse encore la note de JetBlue dans la catégorie « spéculative », les coûts élevés du carburant freinant la reprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails tout au long du texte)

L'agence de notation internationale S&P a annoncé lundi avoir abaissé la note de JetBlue Airways JBLU.O de « B- » à « CCC+ », enfonçant davantage la compagnie aérienne dans la catégorie spéculative, alors que les coûts élevés du kérosène entravent son redressement.

La compagnie low-cost s'efforce de renouer avec la rentabilité grâce à des réductions de coûts, des modifications de son réseau et des efforts visant à améliorer la fiabilité opérationnelle, mais la hausse des prix du carburant a compliqué ses plans de redressement.

Les compagnies aériennes à bas prix ont été particulièrement exposées à la flambée des prix du carburant liée à la guerre en Iran, leur capacité à répercuter ces coûts supplémentaires sur les consommateurs étant limitée sans risquer de voir la demande baisser sur un marché du voyage sensible aux prix.

« Compte tenu du conflit en cours au Moyen-Orient et de la hausse significative des prix du pétrole et du kérosène, nous prévoyons que les performances opérationnelles de JetBlue seront soumises à une pression importante pendant au moins les 12 prochains mois », a déclaré S&P.

« Un environnement de forte demande continue de soutenir la hausse des tarifs aériens, mais nous ne prévoyons plus de génération de flux de trésorerie disponible positive avant 2028 et estimons que le ratio d'endettement sera d'environ 10 à la fin de 2027. »

Une dégradation plus importante de la note de crédit pourrait augmenter les coûts d'emprunt de JetBlue et limiter son accès aux marchés des capitaux à un moment où la compagnie pourrait avoir besoin de liquidités supplémentaires pour financer ses opérations.

En avril, l'agence de notation Fitch a également abaissé la note de la compagnie aérienne new-yorkaise de « B- » à « CCC+ », invoquant des pertes d'exploitation persistantes et un flux de trésorerie disponible négatif.

S&P a maintenu sa perspective sur JetBlue à « stable », s’attendant à ce que la compagnie aérienne conserve une liquidité suffisante pourcouvrir les déficits de flux de trésorerie disponibles prévus jusqu’en 2027, sans échéances significatives à court terme et sans défaut de paiement ni restructuration anticipés au cours des 12 prochains mois.

Plus tôt cette année, JetBlue a obtenu un engagement de financement par emprunt de 500 millions de dollars auprès d' , garanti par un maximum de 22 appareils, avec une option permettant de lever 250 millions de dollars supplémentaires.