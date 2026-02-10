Ryanair signe un accord portant sur des pièces majeures avec le motoriste CFM

La plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe met en place des ateliers de réparation de moteurs

Accord pour l'achat de pièces directement auprès de CFM, fournisseur appartenant à Safran/GE

L'accord porte sur des pièces d'une valeur de plus d'un milliard de dollars par an sur une période de 15 ans

Cette décision intervient dans un contexte de pénurie et d'augmentation du prix des pièces

Le géant européen du budget Ryanair RYA.I et le fabricant de moteurs d'avions CFM International ont dévoilé mardi un accord visant à soutenir les projets du transporteur irlandais d'ouvrir deux ateliers de maintenance de moteurs avec un flux de pièces détachées, sécurisant ainsi les approvisionnements rares pour les 15 prochaines années.

Les usines seront probablement basées en Europe continentale et la première ouvrira dès 2028, utilisant la force financière de Ryanair pour acheter des pièces détachées à un moment de pénurie dans l'industrie, a déclaré Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, lors d'une conférence de presse.

Arborant un maillot de rugby français quelques jours après la victoire des Bleus sur l'Irlande au Stade de France, le chef d'entreprise le plus connu d'Irlande a plaisanté sur les prix élevés des moteurs, affirmant qu'il avait subi une défaite comparable dans ses négociations avec Safran, le copropriétaire français de CFM.

"Il faut se méfier des Français qui apportent des cadeaux, cela va me coûter cher", a déclaré M. O'Leary en signant l'accord sur les pièces détachées au siège de Safran, qui fabrique des moteurs pour les Boeing BA.N 737 et certains Airbus AIR.PA en collaboration avec GE Aerospace GE.N par l'intermédiaire de CFM.

Selon l'accord provisoire, Ryanair achètera toutes ses pièces de moteur directement auprès de CFM et prendra en charge la maintenance lorsque les nouveaux ateliers seront opérationnels.

Les sociétés ont déclaré que, sur une période de 15 ans, Ryanair s'engagerait à acheter des pièces d'une valeur de plus d'un milliard de dollars par an.

AVANTAGE FINANCIER

O'Leary, qui a fréquenté l'une des meilleures écoles de rugby d'Irlande, est un fan de Munster Rugby et a déclaré l'an dernier dans une offre d'emploi pour un poste d'assistant financier que les supporters du Leinster n'avaient pas besoin de postuler.

Mais son apparition surprise sous le maillot de l'équipe de France a attiré l'attention sur le pouvoir de négociation accru d'entreprises telles que Safran, l'un des plus grands sous-traitants mondiaux de l'aérospatiale.

Il a toutefois refusé d'appuyer les vives critiques formulées à l'encontre de l'industrie des moteurs par le président de l'Association internationale du transport aérien, son compatriote irlandais Willie Walsh, qui a déclaré que les compagnies aériennes membres du groupe commercial étaient elles-mêmes enclines à augmenter leurs prix.

Olivier Andries, directeur général de Safran, qui fabrique également des pièces d'avion telles que des freins et des trains d'atterrissage, a déclaré que les fabricants de moteurs devaient rentabiliser leurs investissements initiaux sur plusieurs années.

Ryanair a déclaré qu'en créant ses propres ateliers de réparation de moteurs et en achetant de manière agressive des moteurs et des pièces de rechange en période de goulots d'étranglement dans la fabrication, elle peut accroître son avantage en termes de coûts par rapport à ses concurrents qui dépendent entièrement d'approvisionnements tiers onéreux.

Pour CFM, l'accord sur les pièces détachées permet de réduire la pression sur les capacités de son propre réseau de réparation et sur celles des entreprises de maintenance indépendantes.