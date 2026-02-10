Ferrari dépasse les attentes au 4e trimestre, prévoit une hausse de son Ebitda en 2026

Le logo de Ferrari

Le constructeur italien de voitures de luxe Ferrari a annoncé mardi s’attendre à une hausse d’au moins 6% de son bénéfice ‍d’exploitation en 2026, soutenue par de nouveaux modèles, après avoir dépassé les estimations pour le quatrième trimestre 2025.

Le directeur général Benedetto Vigna a déclaré que la demande pour les voitures Ferrari ‌était "très solide" et gérée de manière à préserver l’exclusivité de la marque sur chaque marché.

"Le carnet de commandes s’étend jusqu’à la fin de 2027", a-t-il déclaré dans ​un communiqué.

Le groupe prévoit un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) supérieur à ⁠2,93 milliards d’euros pour l’exercice 2026, contre 2,77 milliards d’euros en 2025, en ligne avec les prévisions.

A Milan, vers 12h15 GMT, le titre progressait de ⁠7,3% après avoir bondi de ‍plus de 10% après la publication des résultats.

La génération de trésorerie ⁠issue de ses activités industrielles s’élevait à plus de 1,5 milliard d’euros en 2025, en hausse de 50% par rapport à l’année précédente.

Au quatrième trimestre, l’Ebitda ajusté de Ferrari a augmenté ​de 9% à 700 millions d’euros, au-dessus du consensus des analystes de 668 millions d’euros, selon les données Reuters. Le chiffre d’affaires net a progressé de 4% sur la période, ⁠également au-dessus des attentes.

REBOND DE L'ACTION

Avant ce rebond mardi, l’action Ferrari avait perdu ​près d’un tiers de sa valeur depuis début octobre, lorsque le ​groupe avait dévoilé un ​nouveau plan stratégique à long terme, jugé trop conservateur par les analystes et les investisseurs au ​regard des valorisations du titre à l’époque.

Ce ⁠plan fixe des objectifs de chiffre d’affaires d’environ 9 milliards d’euros et de bénéfice d’exploitation ajusté supérieur à 3,6 milliards d’euros en 2030, tout en marquant un virage vers une stratégie d’électrification moins ambitieuse pour le constructeur de luxe.

Le groupe italien prévoit pour 2030 une gamme composée à ‌40% de modèles à moteur à combustion interne (MCI), 40 % d’hybrides et 20 % de véhicules électriques dans sa gamme 2030. Dans son précédent plan, il visait 40 % de véhicules électriques, 40 % d’hybrides et 20 % de modèles MCI d’ici 2030.

Le premier modèle entièrement électrique, Luce, sera présenté dans son intégralité le 25 mai, a indiqué Ferrari mardi.

(Rédigé par Giulio Piovaccari, version française Elena ‌Smirnova, édité par Augustin Turpin)