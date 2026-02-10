Uber lance avec Baidu un service de covoiturage autonome à Dubaï
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 14:48
Les véhicules entièrement autonomes seront disponibles via l'application Uber dans certains sites de la région de Jumeirah. Le déploiement s'étendra en fonction des apprentissages opérationnels et des approbations réglementaires dans toute la ville.
Cette collaboration s'inscrit également directement sur l'objectif ambitieux de Dubaï de faire en autonomie 25 % de tous les trajets de transport d'ici 2030.
Les passagers auront la possibilité d'être mis en relation avec un véhicule Apollo Go lors de la réservation d'un Uber Comfort ou d'un UberX, ou en sélectionnant l'option " Autonome " dans l'application Uber.
" Tout comme nous avons aidé des millions de personnes à essayer les VE pour la première fois, nous allons élargir l'accès des consommateurs à la technologie autonome dans les grandes villes du monde ", a déclaré Sarfraz Maredia, responsable mondial de l'autonomie chez Uber.
" Avec plus de 20 partenaires AV réalisant déjà des millions de trajets autonomes chaque année, Uber est la plateforme mondiale où l'industrie des véhicules autonomes peut se lancer à grande échelle. "
Valeurs associées
|74,840 USD
|NYSE
|+1,27%
A lire aussi
-
Le vice-président américain JD Vance arrive en Azerbaïdjan, au lendemain d’une visite en Arménie, pour un voyage régional visant à consolider un processus de paix négocié par les États-Unis entre les voisins du Caucase. IMAGES
-
Au moins 22 personnes sont mortes en une douzaine de jours dans des inondations qui touchent la Colombie, où des milliers de familles se retrouvent sous l'eau en raison de fortes pluies, inhabituelles à cette période de l'année.
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, les investisseurs se montrant optimistes à la veille de la publication très attendue des chiffres officiels de l'emploi américain du mois dernier. Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,32%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite
-
Trois parents britanniques ayant perdu leurs enfants à cause de l'influence des réseaux sociaux se sont rassemblés devant un tribunal civil de Los Angeles à l'ouverture du procès de Meta et Google, accusés d'avoir "fabriqué l'addiction dans des cerveaux d'enfants" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer