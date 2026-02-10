 Aller au contenu principal
Uber lance avec Baidu un service de covoiturage autonome à Dubaï
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 14:48

Baidu et Uber, en partenariat avec la Roads and Transport Authority (RTA) de Dubaï, ont annoncé la prochaine phase de leur partenariat mondial, avec le lancement du service de covoiturage autonome Apollo Go sur la plateforme Uber à Dubaï.

Les véhicules entièrement autonomes seront disponibles via l'application Uber dans certains sites de la région de Jumeirah. Le déploiement s'étendra en fonction des apprentissages opérationnels et des approbations réglementaires dans toute la ville.

Cette collaboration s'inscrit également directement sur l'objectif ambitieux de Dubaï de faire en autonomie 25 % de tous les trajets de transport d'ici 2030.

Les passagers auront la possibilité d'être mis en relation avec un véhicule Apollo Go lors de la réservation d'un Uber Comfort ou d'un UberX, ou en sélectionnant l'option " Autonome " dans l'application Uber.

" Tout comme nous avons aidé des millions de personnes à essayer les VE pour la première fois, nous allons élargir l'accès des consommateurs à la technologie autonome dans les grandes villes du monde ", a déclaré Sarfraz Maredia, responsable mondial de l'autonomie chez Uber.

" Avec plus de 20 partenaires AV réalisant déjà des millions de trajets autonomes chaque année, Uber est la plateforme mondiale où l'industrie des véhicules autonomes peut se lancer à grande échelle. "

Valeurs associées

UBER TECH
74,840 USD NYSE +1,27%
