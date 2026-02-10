Hasbro affiche un quatrième trimestre en nette hausse et fait mieux qu'attendu en 2025

( AFP / CHRIS DELMAS )

Le fabricant américain de jouets Hasbro a publié mardi un chiffre d'affaires en nette hausse en 2025, supérieur à ses objectifs, porté par sa branche Wizards of the Coast et jeux vidéo.

Le groupe, qui a engagé un plan de transformation l'an dernier, a vu ses revenus grimper de 14% sur un an pour atteindre 4,7 milliards de dollars, selon un communiqué publié mardi. C'est plus qu'attendu par un consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

En 2025, Hasbro a affiché une perte nette de 322 millions de dollars, contre un bénéfice net de près de 386 millions un an auparavant. Il a été pénalisé au 2e trimestre par une dépréciation d'actifs exceptionnelle.

Mais rapporté par action et hors éléments exceptionnels — variable privilégiée par les marchés —, le bénéfice ressort à 5,54 dollars contre 4,01 dollars un an plus tôt, au-delà des attentes du marché là aussi.

Le groupe a été soutenu par la branche Wizards of the Coast et jeux vidéo, avec un bond des revenus de 45% sur un an, tirée en particulier par la gamme de jeux de cartes "Magic" et le jeu de société téléchargeable Monopoly Go!.

La division "Produits de consommation", qui comprend les jeux et jouets physiques (Beyblade, Transformers, Furby, Mon petit Poney), à l'inverse,a vu son chiffre d'affaires reculer de 4%, un repli lié selon Hasbro à des décalages dans le calendrier des commandes.

La branche divertissement, qui produit films et séries autour de personnages et de jeux sous licence, tels Donjons & Dragons, a également vu ses ventes baisser (-4% sur un an), lestée notamment par la baisse des revenus liés à la publicité.

"2025 a reflété une exécution opérationnelle solide, portée par les avancées de notre transformation et de nos initiatives de réduction des coûts", a déclaré la directrice financière du groupe, Gina Goetter, citée dans le communiqué.

Le dynamisme de l'activité s'est encore accéléré en fin d'année, avec 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires (+31% sur un an) au quatrième trimestre, là aussi dopé par la branche Wizards of the Coast et jeux vidéo (+86%).

Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels a atteint 1,51 dollar sur cette période (contre 0,46 dollar un an auparavant), supérieur aux attentes du marché.

Pour 2026, le groupe table sur une hausse des revenus plus modérée, avec un chiffre d'affaires en progression de 3 à 5% à taux de changes constants.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de Hasbro gagnait 1,9% aux alentours de 12H30 GMT.