Ferrari: nouvelle hausse du bénéfice net en 2025

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le fabricant italien de voitures de luxe Ferrari a enregistré une nouvelle hausse de son bénéfice net en 2025, à 1,6 milliard d'euros, en hausse de 5% sur un an, selon un communiqué du groupe publié mardi.

Ce résultat est conforme au consensus des analystes de Bloomberg.

Le bénéfice net au seul quatrième trimestre 2025 s'établit à 381 millions d'euros, en léger recul (-1%) sur un an, et également en deçà du consensus des analystes de Bloomberg, qui misaient sur 383 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du constructeur italien a lui augmenté de 7% sur un an, à 7,1 milliard d'euros, un chiffre en ligne avec les attentes des analystes de Bloomberg.

"Le chiffre d'affaires des voitures et des pièces détachées dépasse les 6 milliards d'euros, en hausse de près de 5%, grâce à un mix plus riche de produits et de pays, ainsi qu'à la personnalisation", ajoute le communiqué du groupe.

Ces résultats ont été obtenus en livrant 112 véhicules en moins par rapport à 2024, 13.640 contre 13.752.

Le constructeur a également bénéficié de revenus liés au sponsoring, aux activités commerciales et à la marque en forte hausse de 22% à 820 millions.

"En 2025, Ferrari a confirmé la pertinence de sa stratégie de volume maîtrisé, axée sur la valeur", a déclaré le directeur général de Ferrari, Benedetto Vigna, cité dans le communiqué.

"La demande pour Ferrari demeure très soutenue", a-t-il ajouté, précisant que le carnet de commandes du groupe s'étendait "jusqu'à fin 2027".

Lundi, le groupe a révélé le nom de sa première Ferrari électrique présentée à l'automne, "Luce" ("lumière" en italien), sur le design de laquelle a collaboré le collectif LoveFrom de Sir Jony Ive, ancien designer des iPhones, et Marc Newson.

Les résultats du constructeur ont été accueillis positivement par les investisseurs, l'action Ferrari se hissant en tête de l'indice milanais: vers 12H35 GMT, elle progressait de 8,70% dans un marché en légère hausse (+0,31%).

L'action s'était effondrée début octobre lors de la présentation de la Ferrari électrique, les investisseurs ayant trouvé la marque de luxe trop prudente par rapport à son potentiel.

La marque au cheval cabré s'était montrée optimiste mais prudente pour les prochaines années, prévoyant 5% de croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'ici 2030, et 30% de marge opérationnelle (contre 29% en 2024).

Pour l'année 2026, le groupe table sur une nouvelle progression de son chiffre d'affaires, à environ 7,5 milliards d'euros.