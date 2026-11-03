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Rubis : CA +44% et hausse de la marge brute au T3, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 07:38

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Rubis RUBF.PA a fait état mardi d'un bond de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, porté par la croissance des volumes et des marges dans les activités de distribution d'énergies, dans un contexte de hausses des prix du pétrole.

Le chiffre d'affaires du groupe spécialisé dans le stockage, la distribution et le négoce de produits pétroliers est ressorti à 2,28 milliards d'euros pour la période juillet-septembre, en hausse de 44% sur un an.

Dans la distribution d'énergies, la marge brute totale a grimpé de 10% sur un an pour atteindre 228 millions d'euros.

Rubis a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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