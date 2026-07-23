RTX revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 grâce à la réparation d'avions et à la demande dans le secteur de la défense

Un réacteur développé par RTX. (crédit : Raytheon )

RTX RTX.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026, misant sur une demande soutenue en matière de maintenance des avions commerciaux et de systèmes militaires, alors que les compagnies aériennes continuent d'exploiter leurs anciens appareils et que les gouvernements renflouent leurs stocks d'armes.

L'action de la société a progressé de 6 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse de New York.

L'entreprise aérospatiale et de défense basée à Arlington, en Virginie, a indiqué que son carnet de commandes avait progressé de 22 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 289 milliards de dollars, dont 170 milliards de dollars de commandes dans l'aérospatiale civile et 119 milliards de dollars dans le secteur de la défense.

La demande de services de maintenance, de réparation et de révision est restée forte, car la pénurie d'avions commerciaux neufs, due à des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et à des retards de livraison, a contraint les compagnies aériennes à s'appuyer plus longtemps sur des flottes plus anciennes et plus coûteuses.

La division Pratt & Whitney de RTX, qui fabrique des moteurs pour les avions de la famille A320neo d'Airbus AIR.PA et pour le chasseur F-35 de Lockheed Martin LMT.N , a enregistré une hausse de 16 % de son chiffre d'affaires entre avril et juin, pour atteindre 8,89 milliards de dollars .

Le chiffre d'affaires de la division défense de Raytheon a progressé de 18 % au deuxième trimestre, pour atteindre 8 ,27 milliards de dollars, soutenu par la demande de systèmes de défense aérienne et antimissile, notamment les missiles Patriot, Standard et AMRAAM. ) « Environ la moitié des commandesenregistrées par Raytheon ( au cours dupremiersemestre, soit 10 milliards de dollars, provenaient de clients internationaux. Sur ces 10 milliards, 7 milliards provenaient de clients européens », a déclaré Neil Mitchill, directeur financier de RTX, lors d'un entretien téléphonique avec Reuters.

Les entreprises du secteur de la défense ont bénéficié de la hausse des dépenses mondiales en matière de sécurité, le Pentagone et les gouvernements alliés cherchant à reconstituer leurs stocks épuisés par les conflits en Ukraine, au Moyen-Orient et ailleurs.

Le président américain Donald Trump a exhorté les entreprises du secteur de la défense à augmenter leur production et à accroître la capacité de leurs usines, tout en proposant un budget militaire record de 1 500 milliards de dollars pour l'exercice 2027.

RTX table désormais sur un chiffre d'affaires ajusté pour 2026 compris entre 95 et 96 milliards de dollars, contre une fourchette de 92,5 à 93,5 milliards de dollars prévue précédemment. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur 94,08 dollars.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice compris entre 7,10 et 7,25 dollars par action, contre une fourchette précédente de 6,70 à 6,90 dollars. Wall Street s'attendait à 6,92 dollars par action.

RTX a annoncé un bénéfice ajusté de 1,89 dollar par action au deuxième trimestre,alors que les analystes tablaientsur 1,66 dollar par action. Son chiffre d'affaires trimestriel de 24,71 milliards de dollars a également dépassé les estimations, qui s'élevaient à 22,9 milliards de dollars.

par Mike Stone et Aishwarya Jain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))