 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RTX revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 grâce à la réparation d'avions et à la demande dans le secteur de la défense
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 13:25
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Un réacteur développé par RTX. (crédit : Raytheon )

Un réacteur développé par RTX. (crédit : Raytheon )

RTX RTX.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026, misant sur une demande soutenue en matière de maintenance des avions commerciaux et de systèmes militaires, alors que les compagnies aériennes continuent d'exploiter leurs anciens appareils et que les gouvernements renflouent leurs stocks d'armes.

L'action de la société a progressé de 6 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse de New York.

L'entreprise aérospatiale et de défense basée à Arlington, en Virginie, a indiqué que son carnet de commandes avait progressé de 22 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 289 milliards de dollars, dont 170 milliards de dollars de commandes dans l'aérospatiale civile et 119 milliards de dollars dans le secteur de la défense.

La demande de services de maintenance, de réparation et de révision est restée forte, car la pénurie d'avions commerciaux neufs, due à des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et à des retards de livraison, a contraint les compagnies aériennes à s'appuyer plus longtemps sur des flottes plus anciennes et plus coûteuses.

La division Pratt & Whitney de RTX, qui fabrique des moteurs pour les avions de la famille A320neo d'Airbus AIR.PA et pour le chasseur F-35 de Lockheed Martin LMT.N , a enregistré une hausse de 16 % de son chiffre d'affaires entre avril et juin, pour atteindre 8,89 milliards de dollars .

Le chiffre d'affaires de la division défense de Raytheon a progressé de 18 % au deuxième trimestre, pour atteindre 8 ,27 milliards de dollars, soutenu par la demande de systèmes de défense aérienne et antimissile, notamment les missiles Patriot, Standard et AMRAAM. ) « Environ la moitié des commandesenregistrées par Raytheon ( au cours dupremiersemestre, soit 10 milliards de dollars, provenaient de clients internationaux. Sur ces 10 milliards, 7 milliards provenaient de clients européens », a déclaré Neil Mitchill, directeur financier de RTX, lors d'un entretien téléphonique avec Reuters.

Les entreprises du secteur de la défense ont bénéficié de la hausse des dépenses mondiales en matière de sécurité, le Pentagone et les gouvernements alliés cherchant à reconstituer leurs stocks épuisés par les conflits en Ukraine, au Moyen-Orient et ailleurs.

Le président américain Donald Trump a exhorté les entreprises du secteur de la défense à augmenter leur production et à accroître la capacité de leurs usines, tout en proposant un budget militaire record de 1 500 milliards de dollars pour l'exercice 2027.

RTX table désormais sur un chiffre d'affaires ajusté pour 2026 compris entre 95 et 96 milliards de dollars, contre une fourchette de 92,5 à 93,5 milliards de dollars prévue précédemment. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur 94,08 dollars.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice compris entre 7,10 et 7,25 dollars par action, contre une fourchette précédente de 6,70 à 6,90 dollars. Wall Street s'attendait à 6,92 dollars par action.

RTX a annoncé un bénéfice ajusté de 1,89 dollar par action au deuxième trimestre,alors que les analystes tablaientsur 1,66 dollar par action. Son chiffre d'affaires trimestriel de 24,71 milliards de dollars a également dépassé les estimations, qui s'élevaient à 22,9 milliards de dollars.

par Mike Stone et Aishwarya Jain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Défense

Valeurs associées

RTX
212,870 USD NYSE +1,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cryptoactifs: un univers attractif mais risqué, qui impose de bien choisir ses supports, sa plateforme et la part de son épargne avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )
    7 questions à vous poser avant d’investir dans les cryptoactifs
    information fournie par Le Particulier 25.07.2026 08:00 

    Les cryptoactifs attirent de plus en plus d’épargnants. Ce type d’investissement présente toutefois des risques élevés et reste largement méconnu des particuliers. Quel cryptoactif choisir ? Comment sélectionner la plateforme ? Comment stocker vos cryptoactifs ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 24/07/2026
    Top 5 IA du 24/07/2026
    information fournie par Libertify 25.07.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Accor, Argan, Carrefour, Johnson & Johnson, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font

  • Le logo Meta le 19 mai 2026 sur un ordinateur à Francfort (Allemagne) ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Meta renonce à son engagement pour des énergies propres, en plein boom des centres de données
    information fournie par AFP 25.07.2026 03:25 

    Le géant américain Meta a confirmé vendredi s'être retiré d'un engagement pris aux côtés d'importantes multinationales et visant à utiliser exclusivement de l'électricité renouvelable, une marche arrière qui intervient en plein boom des très énergivores centres ... Lire la suite

  • Image du lancement de la fusée Starship de SpaceX le 24 juillet 2026 depuis Starbase au Texas issue de la retransmission vidéo de l'entreprise ( SPACEX / Handout )
    Test réussi de la mégafusée Starship, le premier depuis l'entrée en Bourse de SpaceX
    information fournie par AFP 25.07.2026 02:35 

    La mégafusée Starship que construit SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, pour aller sur la Lune et Mars a mené vendredi un vol test réussi, le premier réalisé depuis l'entrée en Bourse record de l'entreprise en juin. Ce mastodonte métallique de 124 mètres de haut ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank