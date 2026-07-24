ROI-La guerre ? Quelle guerre ? La prime liée aux perturbations dans le Golfe sur le marché de l'aluminium s'efface : Andy Home

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters) par Andy Home

La guerre en Iran s'intensifie à nouveau, mais cela ne se reflète pas dans le cours de l'aluminium.

Les dégâts subis par deux fonderies du Golfe et les contraintes logistiques rencontrées par d’autres ont déjà creusé un trou de 2 millions de tonnes métriques dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Mais après avoir atteint début juin son plus haut niveau depuis quatre ans, à 3.787,50 dollars la tonne, l’aluminium

CMAL3 à trois mois de la Bourse des métaux de Londres (LME) s’échange désormais autour de 3.170 dollars la tonne, soit exactement au même niveau qu’avant le lancement par les États-Unis de leur « Opération Epic Fury » — des frappes conjointes avec Israël contre l’Iran — le 28 février.

Alors, où est passée la prime de guerre?

Et le marché a-t-il raison d’être aussi serein face à cette perturbation sans précédent de l’approvisionnement en ce que Washington et Bruxelles considèrent comme un métal stratégique?

UNE REPRISE RAPIDE?

Le marché a été rassuré par les progrès réalisés par Emirates Global Aluminium dans la réparation et la remise en service de son site d’Al Taweelah après une frappe de missile iranien.

La raffinerie d’alumine devrait reprendre la production ce trimestre et, au 2 juillet, l’entreprise avait redémarré les 89 premières cellules sur les 1 262 que compte la fonderie.

Toutefois, la situation chez Aluminium Bahrain ALBH.BH , également touchée par les frappes iraniennes , reste incertaine, tandis que Qatar Aluminium continue de fonctionner à 60% de sa capacité.

La production du Golfe a chuté de 20% au premier semestre de cette année, selon l’Institut international de l’aluminium. Les taux d’exploitation des fonderies ont baissé de plus de 2 millions de tonnes en rythme annualisé depuis le début des hostilités.

Un retour à la normale, même partiel, pourrait encore prendre de nombreux mois.

Cela semble de plus en plus improbable alors que les États-Unis reprennent leur campagne de bombardements contre l’Iran, que Téhéran renforce son emprise sur le détroit d’Ormuz et que les Houthis, alliés de l’Iran, commencent à mettre en place leur propre blocus de la mer Rouge .

LA CHINE ACCROÎT SES VOLUMES D’EXPORTATION

Le calme surprenant qui règne sur les marchés depuis quelques jours repose sur une confiance grandissante dans le fait que la perte des métaux du Golfe, même si elle devait se prolonger, pourra être compensée par une hausse des exportations de la Chine et de l’Indonésie.

Les fonderies d’aluminium chinoises bénéficient de marges bénéficiaires élevées grâce à la combinaison de prix bas de l’alumine et de prix élevés du métal. Le taux d’utilisation des capacités avoisine les 99%, selon le cabinet de conseil AZ Global.

Les exportations de produits semi-finis en aluminium, tels que les barres, les tiges et les tubes, ont augmenté de 10% en glissement annuel au cours des cinq premiers mois de 2026, selon le World Bureau of Metal Statistics (WBMS), qui recueille les données douanières officielles. Les expéditions de 595.000 tonnes enregistrées en mai ont constitué le volume mensuel le plus élevé depuis novembre 2024.

Si les exportations chinoises de ces produits ne compensent pas à l’identique la perte de production de métaux primaires et d’alliages provenant du Golfe, elles peuvent contribuer à rééquilibrer le marché en freinant la demande occidentale.

L'inconvénient est que les exportations chinoises entrent en concurrence avec les capacités occidentales de production de produits semi-finis similaires, ce qui a déjà poussé ces dernières à riposter par de multiples mesures de protection commerciale.

L'INDONÉSIE EN PLEINE ASCENSION

Vient ensuite l’Indonésie.

Le pays s’impose rapidement comme un fournisseur majeur d’aluminium primaire grâce à un boom des investissements chinois dans de nouvelles fonderies.

La fonderie Hua Chin, d’une capacité de 480.000 tonnes par an, une coentreprise entre Tsingshan Holding Group et Huafon Group, a monté en puissance l’année dernière et a déposé en mai une demande d’enregistrement de sa marque “HCAI” auprès du LME.

Un autre nouvel acteur, Alamtri Resources Indonesia, met en service une usine de taille similaire et a expédié ses premières exportations en juin.

Selon Greg Wittbecker, président de Wittsend Commodity Advisors, le portefeuille de projets en cours comprend pas moins de 11 nouvelles fonderies , pour une capacité de production annuelle cumulée de 13 millions de tonnes.

Les exportations indonésiennes de métal primaire sont passées de 155.000 tonnes en 2024 à 511.000 tonnes en 2025 et ont encore progressé de 58% en glissement annuel au cours des cinq premiers mois de cette année, selon le WBMS.

On commence à comprendre pourquoi le marché de l’aluminium se montre désormais beaucoup plus serein face à la baisse de la production dans le Golfe.

LES ABSORBEURS DE STOCKS

Mais les flux commerciaux de l’Indonésie révèlent également des raisons de rester prudent quant à la résilience apparente de la chaîne d’approvisionnement de l’aluminium.

Les principales destinations des exportations de l’année dernière étaient la Chine, qui représentait 40%, suivie de la Corée du Sud et du Vietnam, avec respectivement 16% et 12% des parts.

Toutefois, des exportations importantes ont été réalisées vers l’Europe, en particulier au quatrième trimestre de l’année.

Les fonderies indonésiennes ont expédié 15.000 tonnes vers l’Espagne, 14.800 tonnes vers la Croatie, 11.000 tonnes vers la Bulgarie, 5.000 tonnes vers l’Italie et 5.500 tonnes vers le Royaume-Uni. 39.000 tonnes supplémentaires ont été expédiées vers la Turquie.

Il semble qu’il s’agisse d’une opération collective de constitution de stocks en prévision de la mise en œuvre, au début de cette année, du mécanisme européen d’ajustement carbone aux frontières (CBAM).

Alors qu’Inalum, le producteur d’origine indonésien, utilise de l’énergie hydroélectrique à faible empreinte carbone pour alimenter sa fonderie, la nouvelle génération d’usines fonctionne au charbon, ce qui entraîne des coûts d’importation plus élevés au titre du CBAM.

La constitution de stocks a joué un rôle secondaire majeur en amortissant l’impact des perturbations dans le Golfe.

La grande question, cependant, est de savoir dans quelle mesure ces stocks ont été puisés et quand il faudra les reconstituer.

Il est à noter que si la prime de guerre a disparu du marché à terme du LME, elle est toujours bien présente dans les contrats à prime physique du CME.

La prime européenne “duty-unpaid” AEPc1 a augmenté de 65% depuis le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. La prime japonaise PJMc1 a plus que doublé.

Les opérateurs du LME se montrent peut-être optimistes face à la détérioration de la situation dans le Golfe, mais leurs homologues du marché physique ne semblent pas aussi confiants.

Andy Home est chroniqueur chez Reuters. Les opinions exprimées ici n’engagent que lui.

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