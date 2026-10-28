ROI-La BCE pourrait tempérer les anticipations concernant les taux, mais elle n'en a peut-être pas encore envie : Mike Dolan

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(Reproduit tel quel pour d'autres abonnés. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Mike Dolan

La Banque centrale européenne pourrait présenter des arguments convaincants pour inciter les marchés à revoir à la baisse leurs anticipations concernant une nouvelle hausse des taux d'intérêt cette semaine. Quant à savoir si elle souhaite le faire, c'est une autre histoire. Elle pourrait se contenter du statu quo pendant encore quelques mois.

Parmi les trois grandes décisions des banques centrales attendues ces prochains jours, la réunion de la BCE de jeudi est sans doute la plus intéressante, car elle doit composer avec l’imprévu que constituent la crise de la dette française et l’inflation mondiale aggravée par les prix de l’énergie.

Aucune de ces trois banques ne devrait modifier ses taux directeurs, mais si vous cherchiez un signe ou un clin d’œil dans les communiqués qui suivront, la Réserve fédérale et la Banque du Japon devraient implicitement valider les anticipations du marché concernant de nouvelles hausses d’ici la fin de l’année.

Mais après avoir déjà relevé ses taux officiels à deux reprises cette année dans un contexte de resserrement énergétique lié à la guerre en Iran, la BCE se trouve désormais confrontée à une situation plus compliquée que ses homologues, principalement en raison de l’effondrement des obligations françaises.

Depuis la dernière hausse des taux de la BCE en septembre, les rendements des obligations d’État dans la zone euro, aux États-Unis et dans le monde entier ont bondi, alors que les prix de l’énergie remontaient.

Mais le quasi-doublement, au cours de ces six semaines, de la prime de risque des obligations françaises à 10 ans par rapport à la référence allemande ( DE10FR10=RR ) – sur fond d’un mélange explosif de déficits publics élevés, d’impasse budgétaire, de manifestations de rue et d’une élection controversée l’année prochaine – a encore compliqué la situation pour une BCE toujours soucieuse de la fragmentation entre les membres de la zone euro.

Une question clé est de savoir si la hausse des coûts d’emprunt, que la BCE aurait pu accueillir favorablement pour juguler une inflation galopante, est désormais amplifiée de manière excessive par les tensions sur la dette française et le risque de répercussions sur d’autres États de la zone euro.

Ou, pour employer le langage des marchés, les conditions financières globales se sont peut-être resserrées de manière excessive, justifiant une réaction de la BCE susceptible de tempérer les anticipations des marchés monétaires quant à une nouvelle hausse des taux le 17 décembre. Si, comme le suggèrent certains au sein de la BCE, les marchés se chargent en partie du resserrement monétaire à la place de la BCE, cela pourrait signifier que Francfort n’aura pas besoin d’en faire autant.

Les données sont toutefois ambiguës.

Si l’on examine les indices des conditions financières de la zone euro (FCI), le tableau est plus contrasté qu’on pourrait le croire.

L’indice FCI « Macro Finance » de la BCE pour septembre s’est fortement resserré pour atteindre son plus haut niveau de l’année, avant de se stabiliser en fin de mois malgré les problèmes qui se profilaient en France.

Les modèles de Goldman Sachs et d’autres institutions indiquent ensuite un nouvel assouplissement des FCI au début de ce mois, alors même que la crise française s’aggravait. Si les coûts de la dette souveraine ont augmenté, ils ont été compensés, dans le contexte général, par un euro plus faible et des marchés boursiers plus dynamiques.

Ironiquement, l'euro EUR= a perdu environ 4,5 % depuis la dernière hausse des taux de la BCE, en partie parce que les marchés estiment que le choc français a abaissé et avancé le « pic de taux de dépôt » du cycle de resserrement de la BCE.

Pourtant, l’indice Goldman est à nouveau en hausse et s’est resserré trois fois plus que l’indice américain lors de la dernière mise à jour hebdomadaire.

Quant aux données fournies par les prêteurs eux-mêmes, l'enquête de la BCE sur les prêts bancaires pour septembre a montré que la demande de prêts immobiliers avait fortement chuté, tandis que les conditions et les critères d’octroi de crédits aux entreprises et aux particuliers se durcissaient.

Sans surprise, c’est en France que la baisse des prêts immobiliers a été la plus forte, où des semaines d’agitation politique ont fait chuter la confiance des consommateurs à son plus bas niveau depuis 13 ans.

Tout cela pourrait théoriquement donner à la BCE des arguments pour laisser entendre qu’une nouvelle hausse des taux cette année n’est pas encore acquise.

PEUX LE FAIRE, NE LE FERA PAS

Mais la BCE pourrait ne pas vouloir se montrer aussi explicite, principalement parce que les incertitudes entourant le budget français pourraient avoir des conséquences positives ou négatives avant sa prochaine réunion du 17 décembre, sans parler des imprévus liés aux prix de l’énergie, à la guerre en Iran et aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

La banque centrale elle-même s’est jusqu’à présent montrée remarquablement habile à ne pas aborder de front le problème de la dette française, indiquant que celui-ci ne domine pas les réflexions à Francfort et insistant publiquement sur le fait que la question relève des autorités à Paris.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde , a évoqué une approche plus « mesurée » en matière de resserrement monétaire, mais cela concernait moins la France que ce qu’elle considérait comme l’absence, jusqu’à présent, d’effets de « deuxième tour » liés à cette flambée de l’inflation globale.

L’économiste en chef de la BCE, Philip Lane , a certes déclaré ce mois-ci que la flambée des rendements obligataires constituait « un resserrement significatif des conditions financières » et représentait « un facteur pertinent » pour la banque dans la détermination de sa politique. Mais là encore, le contexte de ses remarques portait sur les répercussions sur les marchés des obligations d’État des emprunts des entreprises destinés à financer le boom de l’IA, et non sur la France.

Tant que la situation de la dette française n’entrave pas indûment la levée de fonds par d’autres pays, de nombreux membres du Conseil des gouverneurs de la BCE pourraient estimer en sourdine que la pression des marchés est un moyen utile d’inciter les responsables à Paris à se concentrer sur la résolution du problème.

Modifier les horizons de politique monétaire, ou suggérer le recours à des outils d’intervention extraordinaires de la BCE pour apaiser les écarts de rendement de la dette, voire mettre un terme à la réduction de son bilan, pourrait bien se retourner contre eux à cet égard.

« À l’heure actuelle, nous nous attendrions à ce que la présidente Lagarde s’exprime le moins possible » au sujet de la France, ont écrit Mark Wall et son équipe de la Deutsche Bank.

Ils estiment que la barre est placée très haut pour que la BCE déploie son outil d’achat d’obligations d’urgence, l’Instrument de protection de la transmission (TPI), afin de calmer les écarts de rendement de la dette dans la zone euro.

Mais l’équipe de la Deutsche Bank a également insisté: « Il n’y a aucune incohérence à ce que la BCE relève ses taux directeurs pour lutter contre l’inflation tout en déployant le TPI pour stabiliser la France. »

L’euro, quant à lui, s’est affaibli dans l’attente de la réunion de cette semaine, ce qui suggère que certains investisseurs pourraient penser que la BCE pourrait céder.

Mais ce raisonnement est circulaire. En affaiblissant davantage la monnaie, le marché pourrait contribuer à atténuer le resserrement des conditions financières qui, sans cela, pourrait inciter la BCE à réagir.

Ni céder, ni faire des clins d’œil ne constituent sans doute la ligne de conduite la plus sage.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Mike Dolan , chroniqueur pour Reuters.)

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