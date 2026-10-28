Dans un contexte morose pour la consommation, Uniqlo va ouvrir deux grands magasins

Le japonais Uniqlo qui a annoncé deux nouvelles implantations, pour plus de 2.250 m² de surface de vente ( AFP / Kazuhiro NOGI )

A rebours de l'accablement qui frappe les commerces de mode français, de grandes enseignes étrangères prospèrent en France, y ouvrant régulièrement d'immenses magasins, comme le japonais Uniqlo qui a annoncé mercredi deux nouvelles implantations, pour plus de 2.250 m² de surface de vente.

Si le prêt-à-porter français a essuyé ces dernières années de multiples crises - le Covid, la guerre en Ukraine, l'essor des plateformes asiatiques et désormais les violences urbaines -, la consommation de mode en magasins n'en est pas pour autant éteinte.

Ainsi, Mango, Primark, Uniqlo, et d'autres, réputés pour leurs immenses magasins sur plusieurs niveaux consacrés à la mode femme, homme et enfant, communiquent régulièrement sur des ouvertures sur le territoire national.

Fin octobre, l'espagnol Mango rouvrait ainsi le magasin rénové des Halles à Paris, sur plus de 700 m². La France est son premier marché et la marque y compte plus de 250 points de vente, soit plus de 100.000 m² de surface commerciale.

Lors du dernier sommet Choose France, elle a révélé vouloir y investir 66 millions d’euros et ouvrir 45 nouveaux points de vente entre 2026 et 2028.

L'irlandais Primark poursuit également son expansion en France avec trois nouveaux magasins en 2026 (Annecy, Mont-Saint-Martin et Béziers) pour un investissement de près de 30 millions d’euros et une surface de vente supplémentaire de 6.650 m².

Et mercredi, Uniqlo, appartenant au groupe japonais Fast Retailing, a indiqué ouvrir deux nouveaux magasins au printemps 2027 : un de 850 m² dans le centre de Tours et un de 1.400 m² à Bordeaux, dans la rue commerçante Sainte-Catherine, voué à remplacer un autre magasin, plus petit.

Avec ces deux nouvelles ouvertures, Uniqlo comptera 32 points de vente sur le territoire national.

L'enseigne a déclaré dans un communiqué de presse que "40 employés seront recrutés pour le magasin de Tours et 100 employés formeront l’équipe de Bordeaux dont 30 nouveaux employés".