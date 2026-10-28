Sécurité en mer Noire : Bulgarie, Roumanie et Turquie renforcent leur coopération après une nouvelle attaque de drones

Plusieurs navires en mer Noire ont été touchés par des drones ces dernières semaines, dans ce qui est considéré comme une extension de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine.

( AFP / NIKOLAY DOYCHINOV )

Un navire marchand a été touché mercredi 28 par une attaque de drones au large des côtes bulgares au moment même où Bulgarie, Roumanie et Turquie convenaient de consultations régulières pour coordonner leurs efforts de sécurité en mer Noire.

L'attaque contre un porte-conteneurs s'est produite à environ 21 milles nautiques de Chabla, sur la côte nord de la Bulgarie, a indiqué le ministre bulgare de la Défense Dimitar Stoyanov, après une réunion avec ses homologues roumain et turc.

Le navire, battant pavillon du Liberia et qui faisait route vers la Roumanie, a été frappé par trois drones, selon les autorités bulgares. Les 18 membres d'équipage, dont 14 Philippins et quatre Ukrainiens, ont tous été secourus.

Les ministres de la Défense des trois pays riverains de la mer Noire sont convenus de renforcer leur coopération à travers un meilleur partage d'informations et des capacités d'alerte précoce, a déclaré M. Stoyanov lors d'une conférence de presse commune. De nouvelles discussions doivent se tenir prochainement au niveau politique à Bucarest et au niveau militaire à Ankara.

Son homologue roumain Stefan-Radu Oprea a souligné que "la réunion d'aujourd’hui nous permet de coordonner ces efforts au niveau régional". Il a ensuite condamné, sur un message posté sur X, l'attaque de mercredi, soulignant que les incidents des dernières semaines "démontrent que les menaces pesant sur la sécurité maritime sont bien réelles et de plus en plus graves".

Quelle implication de Moscou?

Le ministre turc de la Défense Yasar Güler a dit observer "avec préoccupation l'intensification des attaques contre les navires commerciaux en mer Noire" et insisté sur la nécessité de maintenir "le dialogue entre la Fédération de Russie et l’Ukraine, dans le but de protéger les routes du transport maritime commercial et de garantir la liberté de navigation en mer Noire."

Plusieurs navires en mer Noire ont été touchés par des drones ces dernières semaines, dans ce qui est considéré comme une extension de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. La responsabilité de la Russie a été pointée du doigt. Près d'une trentaine de membres d'équipage sont portés disparus et un autre est mort, selon les autorités roumaines et bulgares.