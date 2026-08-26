ROI-L'heure des comptes de l'automne en Europe — obligations, budgets, milliardaires : Mike Dolan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduit tel quel pour d'autres abonnés. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Mike Dolan

Alors que Washington fait la une de l'actualité, l'Europe, après un été caniculaire, revient avec son lot de casse-tête. Voici trois sujets que les marchés suivent de près: une saison budgétaire européenne tendue, les appels de plus en plus pressants en faveur d'une dette commune de la zone euro et un aperçu des tendances chez les super-riches de l'autre côté de l'Atlantique.

FROID SAISONNIER

C’est la saison, comme on dit. La saison budgétaire des gouvernements européens débute en septembre et s’étend tout au long de l’automne; elle est généralement source de nervosité pour les marchés des obligations souveraines de la zone euro. Cette année, l’inflation attisée par le choc pétrolier iranien et la hausse des taux de la Banque centrale européenne en réponse — ainsi que les répercussions de la volatilité des marchés des bons du Trésor américain et des obligations d’État japonaises — laisse présager un automne plus angoissant que d’habitude. Le tableau est encore compliqué par la situation politique intérieure chaotique dans les trois grandes économies de la zone euro, ce qui rend l’élaboration des budgets particulièrement délicate.

La France se démarque , avec l’élection présidentielle de 2027 qui se profile à l’horizon et la perspective bien réelle de voir un candidat d’extrême droite ou d’extrême gauche entrer à l’Élysée après le scrutin d’avril. Davide Oneglia, de TS Lombard, estime qu’il existe un risque réel que cela bloque l’accord sur le prochain budget , avec la possibilité qu’aucun budget ne soit adopté avant la même période l’année prochaine. Une nouvelle hausse de 0,5 point de pourcentage du déficit le rapprocherait des niveaux américains, soit environ 6 % du PIB.

Les rendements des OAT françaises à 10 ans FR10YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis 18 ans, la prime d’emprunt par rapport à l’Allemagne est revenue à son niveau d’il y a deux ans, au plus fort de la dernière crise budgétaire, et les actions des banques françaises, qui avaient connu une forte hausse, ont reculé. Le paysage politique et le processus budgétaire italiens ont été nettement plus stables ces dernières années, comme en témoigne le phénomène historiquement inhabituel que constituent les rendements des BTP à 10 ans IT10YT=RR , qui s’échangent à des niveaux inférieurs à ceux de la France. Mais Rome pourrait connaître une année 2027 plus difficile, alors que les spéculations vont bon train quant à la tenue d’élections législatives dès le mois d’avril , au moment où la France se rendra aux urnes, et que la Première ministre de droite Giorgia Meloni subit la pression de Futuro Nazionale, un nouveau parti encore plus à droite que sa coalition . La situation politique en Allemagne n’est pas plus claire. Même s’il n’y a pas d’élection fédérale, trois autres élections régionales auront lieu le mois prochain qui, comme le dit Carsten Brzeski d’ING, détermineront le « climat politique » à Berlin. La popularité du chancelier Friedrich Merz est faible, et le parti d’extrême droite AfD recueille un score élevé dans les sondages dans au moins deux de ces Länder. Si les marchés obligataires de la zone euro deviennent plus nerveux — ou si les inquiétudes du marché obligataire mondial les submergent —, dans combien de temps les spéculations sur le recours à l’« Instrument de protection de la transmission » (TPI) pour limiter les écarts excessifs entre les obligations de la zone euro commenceront-elles à circuler? DES OBLIGATIONS COMMUNES? Même si le TPI n’était pas utilisé, ou s’il ne suffisait pas à calmer une tempête sur le marché des obligations en euros, ces risques pourraient recentrer l’attention sur l’émission conjointe d’obligations en euros. De nombreuses propositions concernant des obligations de la zone euro ou de l’Union européenne bénéficiant d’un soutien conjoint ont été avancées ces dernières années, et le dernier article sur le sujet a été publié cette semaine sur le site VoxEU du CEPR .

Les économistes estiment que la réforme de 2024 des cadres budgétaires de l’UE présente encore des lacunes dans deux domaines: en cas de récession profonde, ces cadres offrent trop peu de flexibilité budgétaire pour éviter une stagnation déflationniste et, peut-être, trop pour apaiser les inquiétudes concernant la viabilité de la dette nationale.

L’article soutient qu’« une capacité budgétaire commune financée par des euro-obligations peut atténuer ces deux risques extrêmes. Dans le cadre de cette proposition, la stabilisation des chocs communs exceptionnels est transférée au niveau de la zone euro, tandis que la responsabilité de la dette nationale reste fermement nationale. »

En dehors des chocs graves, les économistes affirment que les euro-obligations peuvent servir à financer de grands programmes d’investissement européens — à l’instar de la dette commune utilisée depuis la pandémie de 2020. Mais le recours à la dette commune pour des questions budgétaires s’est heurté à de nombreuses résistances au cours des 27 années d’existence de l’euro. Le moment est peut-être enfin venu — même si la situation politique européenne très divisée qui remet cette réflexion au premier plan pourrait bien être la même qui rend une action commune moins probable.

LES MILLIARDAIRES EUROPÉENS L’investisseur allemand Klaus-Michael Kuehne, actionnaire majoritaire du groupe logistique suisse Kuehne + Nagel KNIN.S , est décédé lundi à l’âge de 89 ans. La valeur de ses participations dans de nombreuses entreprises s’élèverait à quelque 44 milliards de dollars, ce qui le classait au septième rang des personnes les plus riches d’Europe selon le classement Forbes.

Cela a suscité un vif intérêt quant au nombre d’investisseurs, de dirigeants ou d’entrepreneurs milliardaires en Europe par rapport aux États-Unis — et à la question de savoir si les pouvoirs publics devraient se prononcer sur l’émergence d’une telle classe de super-riches.

Rebecca Christie , chercheuse senior à Bruegel, a par exemple publié ce mois-ci un article sur les avantages et les inconvénients des super-riches, un sujet qui semble scandaleux aux yeux de beaucoup compte tenu de l’ampleur même de la richesse et des inégalités.

“Il semble absurde qu’un individu ait besoin d’autant de richesse que certains magnats en ont amassée. Pourtant, le dynamisme économique qui a alimenté leur ascension présente des avantages évidents. Les décideurs politiques doivent désormais déterminer comment les attirer, les taxer et les réglementer”, a-t-elle écrit.

Mais si vous pensiez que l’Europe était bien à la traîne par rapport aux États-Unis sur ce plan, les chiffres pourraient vous surprendre. Forbes estime le nombre de milliardaires américains à 989, tandis que celui de l’Europe dans son ensemble — y compris la Grande-Bretagne et la Suisse ainsi que l’Union européenne — s’élève à 875.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Mike Dolan , chroniqueur pour Reuters.) Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X. Et écoutez le podcast quotidien “Morning Bid” sur Apple , Spotify ou l’application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.