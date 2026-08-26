Wall Street sans grand élan, Nvidia dans le viseur

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue prudemment mercredi, légèrement mise sous pression par des nouvelles données économiques américaines, les investisseurs attendant surtout avec impatience les résultats du symbole de l'intelligence artificielle Nvidia.

Vers 14H00 GMT le Dow Jones cédait 0,01%, le Nasdaq grappillait 0,08% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,10%.

Le gouvernement américain n'a pas fait évoluer mercredi son estimation pour le produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre, toujours attendu en croissance de 1,5% en rythme annualisé.

En parallèle, le pays n'a pas connu de progrès en matière d'inflation le mois dernier selon l'indice PCE qui stagne à un niveau élevé (3,7% comme en juin).

Les analystes tablaient sur un léger ralentissement, d'après le consensus publié par Trading Economics.

Ces données n'ont pas vraiment chamboulé le marché, ce dernier estimant "qu'elles ne changent pas grand chose au scénario actuel", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, de la plateforme Interactive Brokers.

L'inflation tenace inquiète, mais n'est pas jugée suffisante pour pousser la banque centrale américaine (Fed) à relever ses taux dans l'immédiat.

"La lassitude des consommateurs est réelle", note toutefois Heather Long, économiste pour la banque Navy Federal Credit Union.

Ces nouveaux chiffres ont en tous cas fait grimper quelque peu les taux obligataires, une évolution qui a tendance à freiner les indices boursiers.

Vers 14H00 GMT, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans se tendait à 4,66% contre 4,63% la veille en clôture.

De l'avis de M. Sosnick, la séance est surtout marquée par l'attente de la publication des performances trimestrielles du mastodonte Nvidia, première capitalisation mondiale et symbole de l'engouement pour l'IA.

"Les résultats devraient à nouveau être, comme on peut s'y attendre, solides, comme c'est le cas depuis plusieurs trimestres déjà", anticipe John Belton, analyste de Gabelli Funds.

"Ils pourraient constituer un nouveau test important pour le marché boursier en général, et pour les valeurs liées à l'IA en particulier", prévient David Morrison, du cabinet Trade Nation.

Les attentes sont très élevées, aussi bien concernant le trimestre passé que les perspectives à court et moyen terme de l'entreprise, et tout raté - ou avancée jugée insuffisante - sera sèchement sanctionné, estiment les experts.

Les investisseurs attendent aussi de pied ferme le colloque annuel des banquiers centraux à Jackson Hole (Wyoming) en fin de semaine, avec comme point d'orgue le discours du président de la Fed Kevin Warsh.

"Il y a beaucoup de choses que j'aimerais entendre à Jackson Hole, mais il n'est pas certain qu'il les dira", prévient Steve Sosnick, Kevin Warsh ayant pour principe de laisser les marchés dans le flou sur la politique monétaire qu'il entend mener.

Côté entreprises, le groupe de logiciels Intuit (-4,04% à 343,01 dollars) était boudé après avoir partagé des prévisions pour son année fiscale 2027 - qui débute lors du trimestre actuel - qui n'ont pas convaincu les investisseurs. Les résultats du quatrième trimestre de son exercice décalé ont toutefois dépassé les attentes.

Autre grand nom des logiciels, l'entreprise Zoom perdait 6,32% à 94,55 dollars en raison là aussi de prévisions inférieures à ce qui était escompté par les analystes.

Dans leur sillage, c'est tout le secteur qui faisait grise mine, à l'image de ServiceNow (-2,10%), Workday (-1,55%) ou Salesforce (-0,84%).

Meta (-0,03% à 569,85 dollars) restait stable après avoir passé un accord amiable avec des dizaines d'Etats américains pour mettre fin au procès contre le groupe californien, accusé d'avoir favorisé l'addiction des mineurs à ses réseaux sociaux.

Le groupe a accepté de verser plus de 16 milliards de dollars et procéder à des changements significatifs dans le calibrage de ses produits pour les jeunes utilisateurs.

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