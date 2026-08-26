Une courte majorité d'Islandais favorable aux discussions d'adhésion à l'UE, selon un sondage

Vue d'ensemble de la ville depuis l'église Hallgrimskirkja à Reykjavik

Une faible majorité d'Islandais ‌soutient la reprise de négociations d'adhésion à l'Union européenne lors du référendum national ​prévu ce samedi, selon un nouveau sondage d'opinion, qui montre un resserrement de l'écart.

Lors du scrutin du 29 août, les électeurs se prononceront uniquement sur l'ouverture de ​négociations en vue d'une éventuelle adhésion. Une victoire du "oui" ouvrirait au moins deux années de discussions ​avec Bruxelles, suivies d'un second référendum, possiblement ⁠en 2028.

Le sondage réalisé par l'institut Maskina du 21 au 25 août ‌auprès de 1.019 personnes montre que 51,3% des répondants sont favorables à la reprise des négociations avec Bruxelles, contre 48,7% qui ​s'y opposent, selon le quotidien ‌islandais Visir.

Un sondage réalisé plus tôt dans le mois ⁠avait donné le camp en faveur d'une reprise des pourparlers avec l'UE à 52,2% et celui contre une telle reprise à 47,8%

Reykjavik a interrompu les négociations ⁠d'adhésion en 2013, quatre ‌ans après avoir déposé sa candidature, à la suite de ⁠l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement eurosceptique.

Le débat a été ravivé par la hausse ‌du coût de la vie et les menaces du président américain ⁠Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland voisin, ce ⁠qui soulève des interrogations ‌sur la défense de l'Islande.

Le pays fait déjà partie du marché intérieur européen, ​de l'espace Schengen et de l'Association ‌européenne de libre-échange, aux côtés de la Norvège, Liechtenstein et de la Suisse, mais ne participe pas ​directement au processus décisionnel de l'Union.

L'adhésion à l'UE permettrait à l'Islande de siéger dans les institutions de l'UE, notamment la Commission européenne, le ⁠Parlement européen et le Conseil européen. Elle impliquerait également l'entrée dans l'union douanière européenne et ouvrirait la voie à une éventuelle adoption de l'euro.

Voir aussi :

AVANT-PAPIER-L'Islande décidera samedi si son avenir est au sein de l'UE

ENCADRE-Ce qu'il faut savoir sur le référendum islandais sur l'UE

(Rédigé par Louise Rasmussen, Version française par Aleksandra Kret, édité ​par Benoit Van Overstraeten)