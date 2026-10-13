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Roche conclut un accord de licence portant sur un médicament contre l'obésité, d'une valeur pouvant atteindre 1,16 milliard de dollars, avec la société chinoise Rona Therapeutics
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 10:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le laboratoire pharmaceutique suisse Roche ROPC.S a conclu un accord de licence d'une valeur pouvant atteindre 1,16 milliard de dollars avec Rona Therapeutics concernant son candidat-médicament expérimental contre l'obésité, a annoncé mardi la société chinoise de biotechnologie.

Roche s'efforce de percer sur le marché des médicaments contre l'obésité, dominé par Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk

NOVOb.CO .

* Grâce à cet accord, Rona Therapeutics devrait recevoir un paiement initial de 100 millions de dollars et pourrait percevoir jusqu’à 1,06 milliard de dollars de paiements d’étapes potentiels, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes nettes mondiales.

* Ce candidat médicament expérimental basé sur l’ARNi cible la kinase 7 de type récepteur de l’activine (ALK7), une cible thérapeutique pour l’obésité et les maladies métaboliques.

* En septembre, Roche a annoncé des résultats positifs issus d’essais de phase intermédiaire pour son candidat-médicament contre l’obésité et le diabète, l’enicepatide, qui a aidé les patients à perdre du poids et à réduire leur glycémie.

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