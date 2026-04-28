Robinhood recule après des résultats moins solides qu'ils n'en ont l'air
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 23:09
Le courtier en ligne américain a dégagé 1,07 MdUSD de revenus au premier trimestre, en hausse de 15% sur un an, mais sous le consensus proche de 1,14 MdUSD. Le bénéfice dilué par action ressort à 0,38 USD, en progression de 3% sur un an, mais légèrement inférieur aux attentes. Le marché sanctionne surtout la décélération séquentielle, puisque les revenus reculent de 17% par rapport au quatrième trimestre et que la marge d'Ebitda ajusté tombe à 50%, contre 59% trois mois plus tôt.
Le point faible vient des cryptomonnaies, avec des revenus en chute de 47% sur un an à 134 MUSD et des volumes notionnels crypto de l'application Robinhood en baisse de 48%. Cette pression efface en partie les progrès réalisés ailleurs, notamment dans les options, les actions et les contrats événementiels, qui continuent de soutenir les revenus transactionnels.
Le dossier n'est pas pour autant cassé puisque les dépôts nets atteignent 17,7 MdsUSD, soit un rythme annualisé de 22%, les abonnés Gold progressent de 36% à 4,3 millions et les actifs sur la plateforme restent en hausse de 39% sur un an à 307 MdsUSD. Robinhood continue donc d'élargir son écosystème au-delà du courtage classique, avec la banque, les produits premium, les marchés prédictifs et les "Trump Accounts", un programme public américain de comptes d'investissement destinés aux enfants.
Mais le groupe relève aussi sa prévision de dépenses pour 2026 à 2,7-2,825 MdsUSD pour intégrer 100 MUSD d'investissements liés aux Trump Accounts. Robinhood continue donc de croître, mais le marché demande désormais une conversion plus nette entre innovation produit, revenus récurrents et rentabilité.
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