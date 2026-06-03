Reworld Media : Unify Group devient la structure fédératrice des activités technologiques, médias, événementielles et de formation du groupe

À travers UNIFY Group (anciennement Reworld Media SA) (1), le groupe affirme une vision : les transformations des usages appellent des modèles capables de connecter contenus, technologies, savoirs et expériences. En réunissant des expertises reconnues dans la technologie, les médias, l’événementiel et la formation, il se dote d'un écosystème conçu pour créer de nouveaux leviers de valeur et de croissance à l'ère de l'intelligence artificielle et des usages conversationnels.



UNIFY GROUP | INFORMER. FORMER. RENCONTRER.



UNIFY Group s’organise autour de quatre activités complémentaires : Reworld Media (médias), Ed’Learn (formation), Event Flow (événementiel) et Nyorda Group (ex Tradedoubler - technologie et marketing digital).



Quatre activités, une dynamique de groupe intégrée

Reworld Media INFORME et fédère les audiences à travers plus de 80 marques média, couvrant l’ensemble des grands centres d’intérêt du quotidien.

1er groupe média thématique en France et 2ème groupe média sur l’Open Web avec 33,4 millions de visiteurs uniques mensuels (2), des LLMs aux réseaux sociaux, Reworld Media déploie une puissance éditoriale unique portée par près de 89 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et 3,5 milliards de vues mensuelles (3) sur ses contenus vidéo. Le groupe s’impose comme l’un des principaux producteurs de contenus en France.

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