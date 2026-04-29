retour sur investissement-Le Japon face à un triple coup dur unique sur les marchés pétroliers, obligataires et des changes : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Alors que le prix du pétrole dépasse les 110 dollars le baril, les rendements obligataires et les anticipations d’inflation augmentent également partout dans le monde. Peu d’économies avancées en souffrent autant que le Japon, et encore moins sont aussi mal équipées pour y faire face.

La vague mondiale de ventes de titres d'État s'est progressivement accélérée depuis le début de la guerre en Iran il y a deux mois. Mardi, le rendement des gilts britanniques à 10 ans a clôturé au-dessus de 5,00 % pour la première fois depuis 2008, le rendement des bunds allemands à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2011, et le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans (JGB) a égalé cette semaine son plus haut niveau de clôture depuis 1997.

L'exposition et la vulnérabilité du Japon face au choc énergétique mondial sont uniques parmi les pays riches du G7. Le pays dépend du Moyen-Orient pour environ 95 % de ses approvisionnements en pétrole et 11 % de ses importations de gaz naturel liquéfié, dont respectivement environ 70 % et 6 % transitent par le détroit d'Ormuz.

La Banque du Japon a été contrainte d'adopter une attitude attentiste, le temps d'évaluer lequel des deux risquesliés à la crise actuelle est le plus important: un ralentissement de la croissance ou une flambée de l'inflation.

Les décideurs politiques d'autres pays sont bien sûr également confrontés à des pressions stagflationnistes, mais le défi auquel le Japon est confronté est exacerbé par le contexte des marchés financiers du pays. Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans est le plus élevé depuis près de 30 ans, alors que le yen est proche de son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar. Sur la base du “taux de change effectif réel”, le yen n'a jamais été aussi faible.

RESTER REALISTE

Cela complique la tâche de la Banque du Japon, c'est le moins qu'on puisse dire. La réunion de politique monétaire de la BOJ mardi a parfaitement illustré ce dilemme. Les taux d'intérêt ont été maintenus à 0,75 %, comme prévu. Le vote de 6 contre 3 a marqué le plus grand nombre de dissidences depuis une décennie.

Les responsables ont réduit de moitié leurs prévisions de croissance du PIB pour cet exercice fiscal, les ramenant à 0,5 %, et ont relevé leurs perspectives d'inflation sous-jacente de près d'un point de pourcentage, à 2,8 %. Le gouverneur Kazuo Ueda a fait de son mieux pour laisser toutes les options ouvertes à la banque, affirmant qu'il n'y a pas “d'idée préétablie sur le nombre de mois” qui seraient nécessaires avant que les conditions propices à une nouvelle hausse des taux ne soient réunies.

Cette patience décevra les partisans d'une politique monétaire restrictive. Mais peut-être Ueda et ses collègues espèrent-ils que les marchés obligataires et des taux d'intérêt feront une partie du travail à leur place. Certains signes timides laissent penser que cela pourrait être le cas.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans au Japon ont augmenté davantage depuis le début de la guerre en Iran, en termes relatifs , qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Parallèlement, après des années de niveaux profondément négatifs, les rendements et les taux d'intérêt réels japonais sont désormais en train de rebondir.

Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans, corrigé de l'inflation, est positif pour la première fois depuis 2021 et supérieur à celui de l'Allemagne. Le taux directeur japonais, corrigé de l'inflation, est désormais presque égal à celui de la zone euro.

IL PLEUT DU YEN

L'inquiétude et la frustration des responsables résident dans le fait que le yen JPY- n'a pas reçu le message. La hausse des rendements et le resserrement des écarts entre les États-Unis et le Japon n'ont pas réussi à renforcer le taux de change. À tel point que le ministère des Finances continue d'avertir qu'il est prêt à intervenir sur le marché à tout moment.

Le danger ici est qu'un cercle vicieux négatif s'installe, dans lequel les prix élevés du pétrole et un yen faible attisent l'inflation, poussant les rendements obligataires encore plus haut, mais le taux de change reste sous pression, ce qui intensifie les forces stagflationnistes.

Dans une certaine mesure, c'est un scénario qui a déjà commencé à se dessiner timidement. Jusqu'à présent, cependant, les investisseurs semblent relativement sereins. Le Nikkei

.N225 a progressé de 20 % cette année, atteignant un niveau record . Cela a contribué à assouplir les conditions financières, qui se rapprochent de leur niveau le plus souple depuis 35 ans, selon les données de Goldman Sachs.

Il s'agit toutefois d'un équilibre délicat, et si le choc énergétique se poursuit, la Banque du Japon pourrait se voir contrainte d'agir plus tôt que ne le souhaiterait son gouverneur, M. Ueda.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI) , votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X.

Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance sept jours sur sept.