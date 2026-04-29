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Wall Street ouvre prudente avant la Fed et la "tech" US
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 16:14

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

La Bourse de ‌New York a ouvert en légère baisse mercredi, la prudence étant de ​mise avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) dans la soirée et la publication de plusieurs géants technologiques après la clôture.

Dans les ​premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 0,23% à 49.031,47 points, et le Standard & Poor's 500, plus ​large, recule de 0,19% à 7.124,10 ⁠points.

Le Nasdaq Composite cède 0,4% à 24.561,04 points.

Amazon, Meta Platforms, Microsoft et ‌Alphabet publieront à l'issue de la séance leurs résultats trimestriels, qui seront suivis à l'aune de l'essor de l'IA et ​des dépenses massives qu'engendrent ‌le développement de cette technologie.

Juste avant, les investisseurs suivront ⁠la probable dernière conférence de presse de Jerome Powell comme président de la Réserve fédérale (Fed). La banque centrale devrait maintenir le statu quo sur ses ⁠taux d'intérêt mais ‌la trajectoire de politique monétaire pour le reste de l'année ⁠a été bouleversée par le conflit au Moyen-Orient et la résurgence ‌de l'inflation.

"Si les signaux de Powell seront à prendre avec ⁠précaution, étant donné qu'il s'agit probablement de sa dernière conférence ⁠de presse, le ‌risque est qu'il adopte une position trop restrictive", estime Francesco Pesole, stratège sur ​les devises chez ING Economics.

Aux ‌valeurs, Visa grimpe de 9,7%, le géant américain des paiements ayant dépassé les attentes sur son ​bénéfice au premier trimestre et revu à la hausse ses prévisions annuelles avec la bonne tenue des dépenses de consommation.

Starbucks gagne 4%. La ⁠chaîne de cafés a relevé ses prévisions annuelles, signe que le plan de redressement du président-directeur général Brian Niccol porte ses fruits, avec l'amélioration des opérations et la demande des consommateurs.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Niket Nishant et Utkarsh Hathi à Bangalore, version française Blandine Hénault, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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