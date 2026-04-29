Wall Street sur la défensive avant la Fed et les résultats de la tech

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 13 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York évolue en baisse mercredi, à seulement quelques heures d'une nouvelle conférence de presse du patron de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell et des résultats de quatre géants américains de la tech.

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,46%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,04% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,08%.

"Chaque trimestre, il y a au moins un jour où l'actualité sort de l'ordinaire. C'est le cas aujourd'hui", résume Patrick O'Hare, de Briefing.com.

A la mi-journée, les regards se tourneront vers la banque centrale américaine.

La Fed, à l'issue d'une réunion de deux jours, devrait annoncer un maintien de ses taux d'intérêt au niveau qui est le leur depuis décembre (entre 3,50% et 3,75%).

L'attention va donc largement se porter sur la conférence de presse que tiendra dans la foulée son président Jerome Powell.

Toute indication sur le futur de la politique monétaire américaine et sur les risques inflationnistes posés par la guerre au Moyen-Orient seront guettés.

La conférence de presse "s'annonce fascinante, très intéressante et très significative, car ce sera probablement la dernière de Powell", souligne auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Le mandat de Jerome Powell prend fin le 15 mai et Kevin Warsh, successeur désigné par Donald Trump, est bien parti pour le remplacer.

- Quatuor technologique -

Après la Fed, le marché n'aura pas de répit et devra se concentrer sur les résultats d'Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft, qui dévoileront tous leurs performances trimestrielles juste après la clôture.

"La grande question que j'attends de voir abordée est la suivante: vont-ils continuer à investir dans l'IA au rythme attendu par le marché?" relève Steve Sosnick.

Les géants technologiques ont pris l'engagement de débourser des centaines de milliards de dollars pour se maintenir dans la course au développement de l'intelligence artificielle.

Mais dernièrement, Wall Street a porté un regard sévère sur ces dépenses, qui n'offrent pas encore de retour sur investissement conséquent.

"Le marché pourrait vouloir entendre que certaines de ces entreprises font preuve de discipline budgétaire", note Steve Sosnick.

"Mais d'un autre côté, cela pourrait en réalité être très mal perçu par les valeurs du secteur des semi-conducteurs", qui dépendent de ces dépenses pour réaliser leurs objectifs financiers, ajoute l'analyste.

Ces résultats seront publiés au lendemain d'une vague de doutes pour la tech, initiée par un article du Wall Street Journal assurant qu'OpenAI - le créateur de ChatGPT et un des pionniers de l'engouement pour l'IA - ne parvenait pas à atteindre ses propres objectifs.

De son côté, "le marché obligataire prend en compte l'évolution des cours du pétrole", qui montent d'encore environ 5% mercredi.

Vers 13H55 GMT, le rendement à dix ans des emprunts de l'État américain se tendait à 4,40% contre 4,34% la veille, au plus haut depuis fin mars.

Au tableau des valeurs, la société de matériel informatique Seagate (+16,48% à 674,52 dollars) s'envolait après avoir partagé ses prévisions pour le trimestre en cours.

L'entreprise s'attend à réaliser un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards de dollars pour un bénéfice net par action situé autour de 5 dollars. C'est nettement au-dessus des prévisions des analystes.

Le géant américain des cafés Starbucks (+5,86% à 102,98 dollars) était porté par un relèvement de ses objectifs annuels après un deuxième trimestre 2026 - pour son exercice décalé - meilleur qu'attendu, en particulier un bond de 33% de son bénéfice net.

Nasdaq